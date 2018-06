Heute am zweiten Tag der Medienenquete der Bundesregierung stehen u.a. die Themen "Finanzierung und Förderung" sowie "Demokratie und Digitalisierung" auf dem Programm.

Heute wird im Wiener Museumsquartier weiterdiskutiert © APA/HANS PUNZ

Heute geht es ans Eingemachte bei der Medienenquete der Bundesregierung im Wiener Museumsquartier. Zur Debatte stehen die Schwerpunktthemen "Public Value", "Finanzierung und Förderung", "Demokratie und Digitalisierung" sowie "Österreichische Identität" und das abschließende Panel mit den Mediensprechern der Parteien. Um 17 Uhr wird Medienminister Gernot Blümel einen Ausblick geben.

Was gestern geschah

Die Ankündigung des ORF, auf Distanz zu Facebook zu gehen, provozierte am gestrigen Tag gemischte Reaktionenr. Turner International-Präsident Gerhard Zeiler hält eine Social-Media-Abstinenz von Öffentlich-rechtlichen "für schlichtweg absurd", sagte er am Donnerstag bei der Medienenquete. Markus Breitenecker (ProSiebenSat.1Puls4) dagegen freute sich über eine "richtige Initiative".

Vortrag von Markus Breitenecker

Zeiler plädierte in seiner Keynote für eine "Multiplattformstrategie" der Öffentlich-rechtlichen. "Ich halte es für absolut notwendig dass jede Fernseh-Sendergruppe auf allen Plattformen tätig ist mit ihrem Angebot. Online, ja, auch auf YouTube, auf allen anderen relevanten Sozialen Medien. Mit plattformspezifischen Produkten."

Vortrag von ORF-Chef Alexander Wrabetz

Breitenecker andererseits begrüßte in einem Statement gegenüber der APA die ORF-Ankündigung. Seine Sendergruppe habe bereits "ähnliche Maßnahmen für ATV und Puls4 umgesetzt, Videocontent auf Facebook massiv reduziert und auch die Werbemaßnahmen zurückgefahren". Er sieht in solchen Maßnahmen auch "eine erste Allianzmöglichkeit" und wolle "Seite an Seite diesen und weitere Schritte mit dem ORF und anderen Medienpartnern gehen".