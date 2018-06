Facebook

Wurde gestern erneut zum Vorsitzenden des ORF- Redakteursrates gewählt: Dieter Bornemann © ORF

Die ORF-Neustrukturierung mit Channel Managern und neuen Chefredakteuren für ORF eins und ORF 2 ist durch. Sie haben im Vorfeld davor gewarnt. Waren Sie jetzt überrascht?

Dieter Bornemann: Nein. Grundsätzlich halten wir die Einführung von Channel-Managern – so wie beim Radio – auch beim Fernsehen für eine gute Idee. Allerdings trennt die Reform der Redaktion der Fernseh-Information in zwei Teile und das wiederum halten wir für schlecht. Weil es aus unserer Sicht vor allem dazu dient, den bisherigen Chefredakteur Fritz Dittlbacher abzulösen. Und weil es für Reibungsverluste sorgen wird, wenn die ZiB-Redaktion in eine Mannschaft für ORF eins und eine für ORF 2 aufgeteilt wird. Gleichzeitig wird ein multimedialer Newsroom geplant, in dem die Redaktionen von Radio, TV und Online zusammengelegt werden sollen – da scheint mir eine Trennung der TV-Information nicht schlüssig.

