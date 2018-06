Facebook

"Millionenshow"-Kandidat Hooman Vojdani: 4. Juni, ORF 2, 21.05 Uhr © ORF

Hat er am 14. Mai, bei der letzten Sendung der „Millionenshow“, womöglich einen Durchmarsch zur Millionenfrage gestartet? Hooman Vojdani, ein 46-jähriger Unternehmensberater aus dem Mittelburgenland, hat es nämlich bereits bis zur 150.000-Euro-Frage geschafft. Und diese mit einigem Bauchweh auch richtig beantwortet (zum Nachspielen: siehe Fragenbaum weiter unten). Montagabend stehen ihm also nur noch zwei Fragen bevor. Vojdani stammt aus Persien, kam 1979 nach Österreich und reiste mit der Frau Mama ins Ratestudio nach Köln.

Die zweiwöchige Pause des erfolgreichen Quizformats mit Armin Assinger erklärt sich so: Die Woche darauf gab es wegen des Pfingstmontags keine Ausgabe, letzten Montag lief die „Promi-Millionenshow“ zugunsten des Life Balls.

Wie kam Vojdani denn in die Mitte? So lautete die Auswahlrunde: Vervollständigen Sie die englischen Ordnungszahlen: 1..., 2..., 3... und 4...! A: rd, B: th, C: nd, D: st.



Haben Sie das Zeug zum Millionenshow-Sieger? Hochspannung ist am Montag bei der ORF-„Millionenshow“ garantiert, wo Armin Assinger einem 46-jährigen Burgenländer die Millionenfrage stellen wird. 100 Euro: Was haben verliebte Menschen redensartlich in den Augen? 200 Euro: Worum handelt es sich, wenn man eine Ware direkt bei Übergabe des Pakets bezahlt? 300 Euro: Womit werden Eisenbahnwaggons professionell abgebremst? 400 Euro: Der 24. Juni ist traditionell das Ende der ...? 500 Euro: Ein Verlierer bei den Tennis-French-Open hat das Spiel nicht nur sprichwörtlich ...? 1.000 Euro: Wien wurde laut einer Studie heuer bereits zum neunten Mal in Folge gekürt zur weltweit ...? 2.000 Euro: Welche britische Band gilt als Inbegriff des Synthiepop? 5.000 Euro: Nach mehrjähriger Pause radelte Erwin Steinhauer ein letztes Mal durchs Weinviertel als Kult-Gendarm ...? 10.000 Euro: Welcher der 360 Längengrade der Erde ist für die Mitteleuropäische Zeit maßgeblich? 15.000 Euro: Wer den Roman „Deutschstunde“ des Autors mit Vornamen Siegfried geliefert bekommt, kann korrekterweise sagen „...“? 30.000 Euro: Die Paukentreppe findet man im ...? 75.000 Euro: Welcher Staat protestierte im März 1938 offiziell mit einer Note an den Völkerbund gegen den „Anschluss“ Österreichs? 150.000 Euro: Welcher weltberühmte Komponist und Geigenlehrer wurde „roter Priester“ genannt und starb verarmt in Wien? Das geht besser. Noch einmal? Herzlichen Glückwunsch! Quiz Maker - powered by Riddle

