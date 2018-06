Facebook

Es hätte so einfach sein können: Um 18 Uhr hätte des freundschaftliche Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland im Klagenfurter Stadion angepfiffen werden. Ab 20.15 wollte der ORF live vom Life Ball in Wien berichten und in ORF 2 das Schlagerfest von Florian Silbereisen in Kitzbühel live übertragen. Der Regen brachte das Programm durcheinander.

Lange schien man am Küniglberg abzuwarten, wie man mit dem Unwetter umgeht. Es wurde sogar überlegt, die erste Halbzeit des Länderspiels auf ORF eins und die zweite Halbzeit auf ORF 2 zu zeigen - "Schlager, Stars & Sterne" wäre entsprechend zeitversetzt später gezeigt worden.

Die Entscheidung des ORF: Das Spiel wurde auf ORF eins bis zum Schluss übertragen. Erst danach, etwa um 21.40 Uhr, setzte die (aufwendige und teure) Übertragung des Life Balls ein.