Alexander Wrabetz: "Frühstück bei mir'' © ORF

Im Gespräch mit Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl von 9 bis 11 Uhr spricht Alexander Wrabetz am Sonntag über das erste Feedback, das innerhalb der neuen Publikumsaktion bereits gekommen ist, über Lob und Kritik am ORF und über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Außerdem zieht er Bilanz über zwölf Jahre als ORF-Chef und gibt Einblick in seine ganz persönliche Programmgestaltung und Wünsche, die bei ihm noch offen geblieben sind. Der Zeitpunkt ist natürlich wegen der bevorstehenden Medienenquête in Wien gewählt, die man auf ORF III verfolgen kann. In der Reihe "Politik live" startet die ORF-III-Live-Übertragung am 7. Juni um 9.55 Uhr und am 8. Juni um 8.55 Uhr.

Unter dem Motto "ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?" gibt es seit kurzem ja schriftlich, telefonisch oder im direkten Kontakt an den "Unterwegs in Österreich"-Standorten die Möglichkeit, persönlich Wünsche, Fragen und Vorbehalte zu artikulieren. Gefragt sind Lob, persönliche Meinung, Anregungen, aber auch Kritik.

Die Möglichkeiten der Beteiligung: Per Telefon unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/55 66 44, schriftlich im Internet über http://der.ORF.at oder während des Aktionszeitraums persönlich an den Standorten des mobilen "Unterwegs in Österreich"-Studiotrucks. Getourt wird zwischen 28. Mai und 15. Juni in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.