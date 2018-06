Facebook

Moderator und Sänger Florian Silbereisen © ORF

Im beleuchteten Park von Schloss Kaps in Kitzbühel begrüßt er Andreas Gabalier, Andy Borg, Angelo Kelly & Family, Ben Zucker, Michelle, Barbara Schöneberger, Sasha, Beatrice Egli, voXXclub, Rainhard Fendrich, Sigrid & Marina, Alvaro Soler, Anna-Maria Zimmermann, Inka Bause, Jürgen Drews und viele weitere Künstler. "Prachtvoll und romantisch", verspricht Florian Silbereisen. Natürlich tritt er auch mit seiner eigenen Formation Klubbb3 auf (aktuelles Album: "Wir werden immer mehr!").

Die Zuschauer können sich auf viele Hits zum Mitsingen freuen – von „Griechischer Wein“, über „I am from Austria“ bis „Hulapalu“ – aber natürlich auch auf zahlreiche neue Titel der Schlagerstars. Ab 20.15 Uhr in ORF 2 ("Schlager, Stars & Sterne - Die Schlossparty in Österreich").