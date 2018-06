Bei einer Schul-Benefizgala geschieht ein Mord: Das ist der Rahmen, der über die Erfolgsserie „Big Little Lies“ gespannt wird. Denn mit der Tat bricht eine Eiterbeule im Küstenstädtchen Monterey auf. Auch Superstars wie Nicole Kidman und Reese Whiterspoon lockten nur wenige Zuschauer in ORF eins an.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicole Kidman (Celeste Wright), Shailene Woodley (Jane Chapman) und Reese Witherspoon (Madeline Martha Mackenzie) © ORF

Abgründig, spannend, hochkarätig besetzt: Die vielfach ausgezeichnete Serie „Big Little Lies“ fiel im ORF durch. Nur 193.000 Zuschauer lockte die erste Folge an (acht Prozent Marktanteil), Folge zwei dümpelte bei durchschnittlich 182.000 Sehern herum. Die dritte Episode kam auf 159.000 Seher. Die Programmierung des ORF ist freilich auch daran schuld: Zu Fronleichnam nützen viele das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub und reisen ins nahe Ausland. Typisch ORF: Er wechselt die Ausstrahlungstage. Die nächsten Doppelfolgen gibt es am 7. Juni und das Finale am 13. Juni (jeweils 20.15 Uhr). Schade ist es, denn "Big Little Lies" lohnt sich! Worum geht es?

Im Fokus stehen drei Frauen: Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon), die Anführerin der Gang. Über alles und jeden informiert, geliebt, gehasst und gefürchtet. Ihr Motto: „Ich halte meine Wut wie ein Haustier“.

Ihre beste Freundin Celeste Wright (Nicole Kidman), ehemals erfolgreiche Anwältin, die auf Drängen ihres Mannes ihren Beruf aufgegeben hat. Ihr Mann Perry (Alexander Skarsgård) ist smart, erfolgreich, schillernd. Zu schillernd. Schnell wird klar, dass dieser Metamorphose kein Schmetterling, sondern ein düsterer Nachtfalter entsprungen ist.

Und wenn wir schon bei düster sind: Jane Chapman (Shailene Woodley), neu hinzugezogen, Single, alleinerziehende Mutter. Was hat sie zu verbergen? Sie alle treffen sich am Dreh- und Angelpunkt Schule: Erste Schulstufe, erster Schultag, die Fronten werden schon bei der Eingangstür abgesteckt. Symbolisch gesprochen: Nicht wenige Mütter sind mit dem Helikopter da, kreisen und umkreisen. Grund zur Aufregung gibt es: Ein Kind wird gewürgt. War es ein Unfall, nur Spielerei oder eiskalt kalkulierte Bösartigkeit? Wer war es? Möglicherweise der Neuzugang. Die Folgen: „Die ist angezählt“, wie es Madeline Mackenzies Mann Ed so schön analysiert. Doch da hat er die Rechnung ohne seine Frau gemacht ...

Zweite Ehe: Adam Scott (Ed Mackenzie), Reese Witherspoon (Madeline Martha Mackenzie) Foto © ORF/HBO