Mirjam Weichselbraun, Alfons Haider, Alice Tumler und Peter Schneeberger © ORF

Das Jubiläum des Life Balls am Samstag steht im Zeichen des kultigen Musikfilms „The Sound of Music“, der weltweit das Image von Österreich geprägt hat. Entsprechend führen die Moderatoren durch den Abend: Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp – sie werden dann am Höhepunkt der Show wie in der filmischen Vorlage heiraten. Dem Anlass entsprechend präsentieren 25 Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood bei der Modeschau ihre Hochzeitskreationen. „In dieser Eröffnungsshow steckt die größte Leidenschaft, die ich in der Life-Ball-Geschichte je aufgebracht habe“, verspricht „Ballmutter“ Gery Keszler. „Es wird der legendärste Life Ball ever“, jubelt im Vorfeld Conchita.

Life Ball: Ankunft der Stars Der Life-Ball-Flieger bei der Ankunft in Wien-Schwechat APA Transgender-Model Yasmine Petty winkt den Wartenden zu APA Der erste Rote Teppich des Wochenendes: Natürlich gab es bereits jede Menge nackter Haut zu sehen APA Entspannt: Die amerikanische Soul-Sängerin Patti LaBelle ist Ehrengast beim Life Ball APA Der Medienrummel war wie üblich groß APA Transgender-Berühmtheit Caitlyn Jenner steigt aus dem Flugzeug APA Schrill mit Stil: Schon die Ankunft wurde zur kleinen Party APA Pop-Star Rufus Wainwright gab gleich ein paar Interviews APA Model, Musikerin, Tochter eines berühmten Vaters: Kelly Osbourne kam sichtlich entspannt an APA Patti LaBelle kommt die Gangway herunter APA Lässiger Stil: Der Kanadier Rufus Wainwright zählt zu den besten Singer-Songwritern der Welt APA 1/11

ORF eins widmet den gesamten Abend dem 25. Life Ball: Alice Tumler und Peter Schneeberger melden sich live um 20.15 Uhr bei „Life Ball – Das Vorspiel“ aus der VIP-Lounge vor dem Wiener Rathaus und bitten internationale und nationale Stars zum Talk. Backstage-Reporterin Sandra König nimmt den Zuschauer hinter die Kulissen mit.

Ab 21 Uhr begrüßen Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider das Publikum auf dem „Red Carpet“. Um 21.30 Uhr steht die eingangs beschriebene Eröffnungsshow auf dem Programm von ORF eins. Kommentatoren sind die Ö3-Stimmen Sandra König und Thomas Kamenar. Regisseurin Heidelinde Haschek ist für die TV-Bilder vom Rathausplatz verantwortlich. Bei der Liveübertragung stehen ihr u. a. eine Flycam, ein Kamerakran und eine Kamera am Dach des Burgtheaters zur Verfügung.

Dominic Heinzl mit Oscar-Gewinner Adrien Brody. Er kommt auch auf dem Motorrad nach Wien Foto © ATV

Eine halbstündige Zusammenfassung bringt ATV am Sonntag um 19.45 Uhr: Dominic Heinzl ist dafür nicht nur beim 25. Life Ball vor Ort, sondern fuhr als einziger österreichischer Journalist auch die Motorradtour der Stars („amfAR’s EpicRide to Life Ball“) mit. Den Tross von Wattens bis Wien führt „Game of Thrones“-Star Michiel Huisman an. Beim Rathausplatz tauscht Heinzl Motorradhelm gegen ATV-Mikro.

