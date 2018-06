Facebook

Robin Wright verabschiedete sich von ihrer Rolle als Claire Underwood © (c) EXPA/ Photoshot

Die letzte Staffel der US-Erfolgsserie "House of Cards" ist abgedreht. "Mit unseren Darstellern und der Filmcrew zu arbeiten, war eine absolute Freude", schrieb die Schauspielerin Robin Wright (52) auf Instagram. "Wir sind eine Familie geworden, und ich werde euch alle und das ununterbrochene Lachen vermissen."

Die Golden-Globe-Preisträgerin postete dazu ein Foto von sich selbst in der Rolle der Claire Underwood - mit Blut an den Händen.



Über ihren früheren Co-Star Kevin Spacey (58) verlor Wright kein einziges Wort. Die Produktion hatte sich von ihm nach Vorwürfen sexueller Übergriffe getrennt. Die letzte Staffel der erfolgreichen Netflix-Politserie wurde komplett ohne Spacey gedreht, der zuvor den machtbesessenen US-Präsidenten Francis Underwood dargestellt hatte.

