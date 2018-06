Jeff Goldblum erhält Hollywood-Stern

Zum Kinostart der "Jurassic World"-Fortsetzung erhält der Schauspieler Jeff Goldblum einen Stern am Walk of Fame. Es ist der 2638. Stern.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jeff Goldblum kehrt für die Fortsetzung von "Jurassic Park" als Dr. Ian Malcolm zurück © AP/Axel Schmidt

Schauspieler Jeff Goldblum (65, "Die Fliege", "Grand Budapest Hotel", "Independence Day") soll Mitte Juni auf dem "Walk of Fame" in Hollywood eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllen. Zu der Zeremonie am 14. Juni wird auch Goldblums Kollege Ed Begley Jr. als Gastredner erwartet, wie die Verleiher der Auszeichnungen auf dem berühmten Gehsteig am Donnerstag mitteilten.

Die Verleihung des 2638. Sterns auf dem Hollywood Boulevard hängt mit dem Kinostart von "Jurassic World 2: Das gefallene Königreich" zusammen. Goldblum kehrt in der Fortsetzung des Dinosaurier-Spektakels in seiner früheren "Jurassic Park"-Rolle als Dr. Ian Malcolm auf die Leinwand zurück. Auch im Trailer zum Actionspektakel hat er einen kurzen Auftritt: