Helene Fischer mit Georgij Alexandrowitsch Makazaria © ORF

"Adieu" suchte Helene Fischer für ihren Besuch bei "Willkommen Österreich" aus: "Wir waren zwei Flammen im Wind, so wild und so frei", heißt es in diesem Lied. Man mag zur deutschen Sängerin stehen, wie man will, aber ihr Handwerk hat sie gelernt, das hört man! Sie habe sich ihr eigenes Märchen geschrieben, scherzte Christoph Grissemann. Fischer erzählte auch von ihrem Virus im Februar und den abgesagten Wien-Konzerten. Manchmal kam sie fast ins Stottern.



Am 11. Juli kommt sie für ein großes Open-Air-Konzert wieder nach Österreich (Ernst-Happel-Stadion). Es gibt dafür noch Karten. Die zwei ausgefallenen Shows ihrer Hallentour wird sie am 11. und 12. September in der Wiener Stadthalle nachholen. Hier ist der ORF-Auftritt zum Nachsehen: