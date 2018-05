Interview"Tatort"-Ableger mit "Alberich"? ChrisTine Urspruch ist dafür

Vom "Tatort" allein könnte sie nicht leben. Nun überrascht Schausieilerin ChrisTine Urspruch mit der Idee eines Krimi-Ablegers vom Münsteraner Schauplatz - mit ihr selbst in der Hauptrolle.

ChrisTine Urspruch: "Tatort"-Ableger mit "Alberich"? © ORF

Die Schauspielerin ChrisTine Urspruch (47) kann sich einen Serienableger ihrer Figur "Alberich" aus dem Münster-"Tatort" gut vorstellen. "Fände ich schräg, aber auch großartig", sagt sie. "Da könnte man sicher auch den Boerne ab und zu noch einbauen. Also, ich wäre sofort dabei."

Am Sonntagabend wird der 2018 der stets quotenstarken ARD-Sonntagskrimi aus Münster ausgestrahlt. Ein Muss-Termin für Fans - denn es wird 2018 der einzige mit dem kauzigen Ermittlerduo bleiben. In der Folge "Schlangengrube" (Vorschau hier) recherchiert Boerne (Axel Prahl) sogar in einem Zoo. Urspruch spoielt wie immer die kleinwüchsige Assistentin des Pathologen Professor Boerne (Jan Josef Liefers), der ihr von oben herab den Spitznamen Alberich nach dem mythischen Zwergenkönig gegeben hat.

Die nach ihren Angaben "im Schnitt nur drei oder vier" Drehtage pro "Tatort" reichen Urspruch zufolge übrigens keineswegs, um gut über die Runden zu kommen. "Zum Glück habe ich jetzt auch noch einige andere Engagements im Jahr, denn nur vom 'Tatort' könnte ich ganz sicher nicht leben."

Urspruch ist genervt von ständigen Fragen nach ihrer Größe, sagte sie der "Bild am Sonntag". "Anscheinend scheint sich die Welt immer nur um meine Größe zu drehen. Aber im Grunde ist doch dazu alles gesagt. Ich bin klein, habe kein Problem damit, bin trotzdem glücklich und habe ein gutes Leben. Für mich ist das Thema Größe durch."

Gerne würde sie mal nicht als "kleine Frau" besetzt: "Ich warte auf eine starke, facettenreiche und gern auch mal etwas düstere Figur. Ich bin doch mehr als die kleine nette Frau von nebenan." Aber bei ihrer Größe gerate "die Fantasie der Drehbuchautoren offensichtlich etwas ins Stocken".