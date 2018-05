Der Professor will eine Zweitkarriere als Fernsehkoch starten. Ein Mordfall kommt ihm dazwischen – und Pinguinweibchen Sandy. Wir haben den neuen "Tatort" aus Münster vorab gesehen. Heute um 20.15 Uhr auf ORF 2/ARD.

So ist der neue Tatort

Eine der aufregendsten Szenen im neuen "Tatort": eine Verfolgungsjagd mit Pinguin © ORF

Die Gerichte heißen „Übertötetes Rinderfilet nach Art des Axtmörders“ oder „Mumie im Moor“: Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) will, bescheiden wie er ist, mit dem Konzept „Forensische Küche“ eine Zweitkarriere als TV-Koch starten, um sich künftig in noch mehr Ruhm zu baden. Doch so wirklich mundet das dem Medienmogul nicht.

Dass ausgerechnet Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) mit seinem von Fast Food verdorbenem Geschmack Boerne mit Essenzen von Lakritze oder Kaffee kulinarisch auf die Sprünge hilft, wurmt diesen.

Und während Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) aufs Taxi zum Haute Cusine-Abend bei Boerne wartet, wird ihre Nachbarin, mit der sie einen Krieg wegen ihrer Katzen ausführt, ermordet. Klemm wird sogar von der jungen, hochtoupierten Kollegin Ungewitter verdächtigt. „Tatort“-Fans dürfen sich über ein Wiedersehen mit Tessa Mittelstaedt, einst legendäre Assistentin Franziska in Köln, freuen.

Der neue Fall „Schlangengrube“ ist eine Krimi-Show und steckt voller Nebengeschichten, tierischer Anspielungen und klamaukhafter Komik. Eigentlich muss ein Mord an einer Zoo-Mäzenin aufgeklärt worden. Das Pinguin-Weibchen Sandy spielt eine Hauptrolle. Die Brillenpinguin-Dame Sandy kann schon auf eine beachtliche Bildschirm-Karriere zurückblicken. Das 22 Jahre alte Weibchen trat bereits bei „Harald Schmidt“, „Johannes B. Kerner“ oder „TV total“ auf. Ihre Engagements verhalfen ihr zu einer Wikipedia-Seite und einer ARD-Doku. Eine Wahnsinnskarriere im Watschelgang.

Sandy schleicht sich ins Herz von Kommissar Thiel Foto © (c) WDR/Thomas Kost

Münster-Fans aufgepasst: Es ist der einzige Fall 2018. Assistentin Krusenstern (Friederike Kempter) ist nämlich im echten Leben schwanger.

