Arabella sucht mit Hauser Bauer © (c) ERNST KAINERSTORFER

Der Teilnehmer aus dem Bezirk Liezen heißt Corbinian und kommt aus Haus im Ennstal. Der Steirer ist sportlich sehr aktiv und gerne in den Bergen, wie er sagt. Außerdem tanzt und singt er. Bis dato war er zumeist Single, weil die Frauen mit seinem Arbeitspensum nicht klar gekommen sind, zu weit weg wohnten oder einfach nichts mit der Landwirtschaft anfangen konnten. Nun sucht er eine Frau mit starker Persönlichkeit, die nicht schüchtern ist und noch keine Kinder hat.

Bauer sucht Frau geht auf ATV in die 15. Runde. Die Vorstellungsfolgen laufen am Mittwoch, 30. Mai, sowie am Mittwoch, 6. Juni, jeweils um 20.15 Uhr. Corbinian ist in der zweiten Sendung zu sehen.