Das Benefiz-Event für Äthiopien „Tonight At The Opera 2017", aufgenommen letzten Dezember im Grazer Opernhaus, feiert am Pfingstsonntag seine Fernsehpremiere. Zusammen mit dem "Opuspocus String Orchestra" unter der Leitung von Christian Kolonovits. Ein Muss für Opus-Fans!

Opus mit Herwig Rüdisser rockten einmal mehr die Oper © Recorder

Flying' High: Es war das fünfte Konzert in der ausverkauften Grazer Oper, das „Menschen für Menschen“ zugute kam - und die steirische Band plant bereits die sechste Ausgabe im Dezember 2019. "Es ist jedesmal ein herrliches Gefühl auf der Opernbühne zu stehen, getragen von den Beifallsstürmen der vielen Opus-Fans aus dem In- und Ausland und bestärkt durch ein spielfreudiges Orchester im Rücken", resümiert Opus-Kopf und Gitarrist Ewald Pfleger den Abend, der heute zum ersten Mal um 0.00 Uhr auf Servus TV zu sehen ist.

Noch nie da gewesen bei einem Opus-Auftritt: „Großvater" mit Gert Steinbäcker, "Überdosis G’fühl" mit Gert Steinbäcker & Schiffkowitz sowie „Fürstenfeld“ mit Schiffkowitz und „Vivian“ mit Viktor Gernot. Weiters waren Monika Ballwein mit „Allez Allez“ und Michael Vatter mit „Welcome To My World“ Live-Gäste von Opus; aber auch die beiden Background-Sängerinnen Corry Gass („Take Your Chance“) und Inez Griesshofer ("Over The Moon“) hatten ihre Solo-Momente. Der Welthit „Live Is Life“ wurde diesmal in einer einmaligen Version mit Drummer-Solo (Raphael & Günter Meinhart) und Reggae-Teil auf die Bühne gebracht.

"Auf und hinter der Bühne herrschte eine Stimmung wie bei einem Klassentreffen“, lacht Pfleger.

