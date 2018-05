Facebook

Wieder dabei: Norwegens Alexander Rybak mit neuem Song © AP

Cesar Sampson hat es für Österreich bereits geschafft und sein Finalticket gelöst. Nun müssen 18 weitere Nationen im 2. Halbfinale am morgigen Donnerstag antreten, um eines von zehn Endrundentickets für den 63. Eurovision Song Contest in Portugals Hauptstadt Lissabon zu ergattern.

Dorthin hat den ESC im Vorjahr Salvador Sobral mit seiner Ballade "Amar Pelos Dois" geholt, der in Kiew einen fulminanten Sieg hinlegte. So richtet Portugal heuer den ersten Song Contest in der Geschichte des Landes aus, wofür man das maritime Motto "All Aboard!" (Alle an Bord!) gewählt hat. Insgesamt treten dabei 43 Länder gegeneinander an.

Startnummer 1 beim Halbfinale Nummer 2 trägt ein guter Bekannter: Norwegens Alexander Rybak. Er hat den Bewerb 2009 ja schon einmal gewonnen - mit seinem Song "Fairytale". Nun versucht der Norweger seinen Triumph mit animierten Instrumenten und der unvermeidlichen Geige zu wiederholen. Sein aktuelles Lied "That's How You Write A Song" gilt als sichere Bank für den Aufstieg.

Die Songs aus Rumänien und Serbien, "Goodbye" und "Nova deca" gelten eher als Wackelkandidaten, detto Jessika aus San Marino mit "Who We Are". Zu den Aufsteiger dürfte dafür Rasmussen aus Dänemark mit "Higher Ground" gehören. Er sieht nicht nur aus wie ein Wikinger, er singt auch noch über einen.

Für Russland Julia Samoylova und "I Won't Break" sind die Prognosen eher schlecht - immerhin darf die im Rollstuhl sitzende Sängerin heuer dabeisein. Die Ukraine hatte ihr 2017 die Einreise verweigert.

Für Moldaus DoReDoS und ihre bunte Show mit "My Lucky Day" sieht es gut aus. Detto für Waylon aus den Niederlanden und "Outlaw In 'Em" - er wurde einst als Hälfte des Duos "Common Linnets" hinter Conchita ESC-Zweiter. Auch für Australierin Jessica Mauboys fröhliche Popnummer "We Got Love" stehen die Chancen gut - im Gegensatz zu Georgiens Song "For You", Polens "Light Me up" und Maltas "Taboo".

Ungarns Truppe AWS kommt mit einem Heavy Metal-Song namens "Viszlat nyar" wohl weiter, Lettlands Laura Rizzotto mit ihrer Nachtclub-Nummer "Funny Girl" wohl auch, und Schwedens Benjamin Ingrosso mit "Dance You Off" sowieso. Auch wenn seinem Song nach Expertenansicht die Seele fehlt.

Die Starter aus Montenegro und Slowenien haben bei den Buchmachern kaum Chancen. Die Ukraine mit Melovins "Under the Ladder" kommt dafür sicher weiter. Ihr Auftritt überrascht mit einem brennenden Teppich. Für Fans geht's mit der Halbfinalshow wieder um 21 Uhr los. ORFeins überträgt.