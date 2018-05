Unabhängigkeit gefährdet?Wirbel um Ministerauftritt im ORF-"Kulturmontag"

Schlagabtausch um den Auftritt von Kultur- und Medienminister Gernot Blümel in der ORF-Sendung "Kulturmontag". Die Opposition sieht darin einen Coup der "PR-Abteilung des Ministers". Der ORF kontert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewitterwolken überm Küniglberg: Streit um die Unabhängigkeit der ORF-Kultur © APA/HERBERT NEUBAUER

Lauter interessante Themen: Die bevorstehende Opernpremiere von "Samson et Dalila" in Wien, das Filmereignis "Transit", das Erbe von Karl Marx, der Zustand der Kulturnation Österreich sowie ein Bericht über das Kärntner Museum Liaunig waren für die ORF-Sendung "Kulturmontag" am 7. Mai angekündigt. Und: ein Interview mit Kultur- und Medienminister Gernot Blümel.

Genau das stößt nun den Kulturpolitikern der Opposition höchst sauer auf: Dass Blümel nicht für eine Interviewsequenz ins Studio kam, sondern von Moderator Martin Traxl in den Gesamtablauf der Sendung eingebunden wurde, erregt den Unmut der Kultursprecher von SPÖ, NEOS und Liste Pilz. Die Sendung „hatte den Charakter einer Werbesendung - wohl auch eines Medienministers - und entsprach nicht journalistischen Grundregeln“, heißt es in einem offenen Brief von SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda, NEOS-Kultursprecher Sepp Schellhorn und Wolfgang Zinggl, Kultursprecher der Liste Pilz.

Man trete selbstverständlich für die redaktionelle Eigenverantwortung des ORF ein und verwehre sich gegen jedwede Einflussnahme durch politische Parteien, heißt es in dem Schreiben, "Es ist aber Aufgabe des ORF – und nur das legitimiert die Gebührenfinanzierung eines öffentlich-rechtlichen Senders – die Unabhängigkeit der Berichterstattung und eine kritische Auseinandersetzung derselben zu gewährleisten." Und weiter: "Dass allerdings dem Minister über die gesamte Sendezeit die Gelegenheit geboten wird, sich völlig unreflektiert als philosophisch und kulturell versierter Schöngeist zu inszenieren, ist einzigartig und journalistisch völlig unzureichend. Die Sendung hat den Eindruck erweckt, als wäre sie in Zusammenarbeit mit der PR-Abteilung des Ministers gestaltet worden", so Drozda, Schellhorn und Zinggl.

Der Moderator habe - etwa in Bezug auf die letzte Sitzung des Kulturausschusses im Parlament - auf kritische Nachfragen verzichtet und die Meinungen anderer Fraktionen nicht recherchiert. Fazit: "Dieser „Kulturmontag“ hatte den Charakter einer Werbesendung - wohl auch eines Medienministers – und war getarnt als redaktionell gestaltete Sendung. Er war wenig geeignet, die Notwendigkeit eines unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Journalismus zu stützen."

Der ORF hat mittlerweile per Aussendung auf die Vorwürfe reagiert: "Einen persönlichen "Eindruck" zu einer Fundamentalkritik an der Unabhängigkeit der ORF-Journalisten auszubauen, ist ebenso zurückzuweisen wie das In-den-Raum-Stellen, die Sendung sei in Zusammenarbeit mit PR-Abteilungen entstanden", heißt es darin.

Es sei "selbstverständlich Aufgabe des ORF, über Minister, ihre

Standpunkte und Vorhaben zu berichten. Dies ist jahrelanger

erfolgreicher Usus der ORF-Berichterstattung, um die jeweiligen Pläne

für das Publikum sichtbar zu machen und zu hinterfragen."

Es sei daher "legitim und journalistisch notwendig, dass man einen Minister, der neu in einem Amt ist, zu einem generellen Interview über zahlreiche kulturelle und kulturpolitische Themen ins Studio lädt - eingebettet in kritische Beiträge zu aktuellen Themen. Es ist aber genauso journalistisch legitim, dem Studiogast persönliche Fragen zu stellen, um dem Publikum die Möglichkeit zu geben, dessen Einstellungen in Sachen Kunst und Kultur kennenzulernen."

Wer sich in der Causa ein eigenes Bild machen will, hat übrigens über die TVthek des ORF Gelegenheit dazu. Dort ist die Sendung abrufbar. Und anhand der Beiträge zeigt sich: In der rund 70 Minuten langen Sendung sind den fünf Themenbeiträgen insgesamt rund 40 Minuten gewidmet. Die vier Sequenzen mit Minister Blümel belaufen sich auf insgesamt rund 30 Minuten Interviewzeit.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.