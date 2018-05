Facebook

Eurovision Song Contest 2018 © (c) ORF (Roman Zach-Kiesling)

Cesár Sampson hat es für Österreich bereits geschafft und sein Finalticket gelöst. Er war aber gestern Abend nicht der Einzige, der sich freuen konnte. Wie erwartet, schaffte es mit der Israelin Netta eine der Favoritinnen ins Finale. Die Stimmkünstlerin überzeugte nicht nur mit geloopter Stimme, sondern auch mit ihrem Song "Toy", der eine selbstbewusste Frau als "Diskussionsbeitrag" in der #MeToo-Debatte zeigt.



Zu den zehn Finalisten zählen außerdem: Tschechien, Finnland, Bulgarien, Litauen, Zypern, Estland, Albanien und Irland.

Ausgeschieden sind hingegen: Armenien, Aserbaidschan Aisel, Belgien, Griechenland, Island, Kroatien, Mazedonien, Schweiz und Weißrussland.

Cesár Sampsons Reaktion

Am morgigen Donnerstag müssen 18 weitere Nationen im 2. Halbfinale antreten, um eines von zehn Endrundentickets für den 63. Eurovision Song Contest in Portugals Hauptstadt Lissabon zu ergattern.

Österreich - Cesár Sampson - Nobody Like You

Estland - Elina Nechayeva - La Forza

Zypern - Eleni Foureira - Fuego

Litauen - Ieva Zasimauskaite - When We're Old

Israel - Netta - Toy

Tschechien - Mikolas Josef - Lie To Me

Bulgarien - Equinox - Bones

Albanien - Eugent Bushpepa - Mall

Finnland - Saara Aalto - Monsters

Irland - Ryan O'Shaughnessy - Together