Es gab die „Golden Girls“, die uns Anfang der 1990er-Jahre in 180 Folgen herzlich lachen ließen und auch heute noch für unterhaltsame Streaming-Stunden sorgen können – ab 3. Dezember gibt es nun den „Golden Bachelor“ auf der Streaming-Plattform RTL+ (im linearen TV-Programm von RTL ab Jänner 2025). Mindestalter der Kandidatinnen: 60. In den USA schlug die Seniorenversion des Dating-Formats im Herbst 2023 derart ein, dass der Kölner Privatsender vom US-Anbieter ABC übernahm.

Man brauchte dafür einen älteren Rosenkavalier und fand ihn in Franz Stärk (73), der seit zwölf Jahren Single ist. „Das wird eine großartige Geschichte. Davon bin ich überzeugt, weil es das hierzulande in meiner Altersgruppe noch nicht gegeben hat und so etwas für Menschen in meinem Alter an der Zeit war“, sagt der Pensionist aus Niedersachsen, der Vizedirektor an einer Gesamtschule war. Im Gegensatz zu den regulären Ausgaben von „The Bachelor“ habe man sich doch „viel mehr zu erzählen als mit Anfang 20. Jeder hat sein vorheriges Leben im Gepäck“, so Stärk.

Franz wartet in einer Villa auf Kreta

Schauplatz ist Kreta, wo 18 Rosenanwärterinnen auf Franz in einer Villa warten. Der zweifache Vater glaubt, dass „Liebe im Alter einen etwas anderen Stellenwert als bei den jüngeren Leuten hat. Da ist alles viel schnelllebiger. Bei uns gibt es dieses Potenzial an Lebenserfahrung, was man so mit sich trägt. Man weiß nicht, wie die Frauen Single geworden sind, ob es da Todesfälle oder Krankheiten gegeben hat“. Sein Lebensmotto klingt jedenfalls nett: „Lachen ist tanzende Atmung!“

Zum ersten Mal lief „The Bachelor“ 2003 auf RTL und damals parallel auch auf ORF 1; doch für den öffentlich-rechtlichen Sender wurde die Dating-Soap mit den Nächten der Rosen zur Buhnummer. Von RTL wurden seither indes schon 14 Staffeln produziert.