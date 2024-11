Verleger Christoph Dichand soll kurz davorstehen, die Mehrheit an der „Kronen Zeitung“ zu übernehmen. Insider berichten, dass eine Einigung mit den deutschen Mit-Gesellschaftern in den nächsten Tagen finalisiert werden soll. Damit wäre ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt unter den Eigentümern von Österreichs größter Tageszeitung gelöst. Die „Krone“ gehört zur einen Hälfte der Familie Dichand und zur anderen der deutschen Funke Gruppe, die davon wiederum eine Hälfte an René Benkos Signa verkauft hatte. Da Signa nach der Pleite abgewickelt wird, dürfte die Funke-Gruppe deren Anteile übernehmen. Verhandlungen über einen Verkauf der deutschen Anteile an die Familie Dichand laufen schon seit Monaten. Bisher war man sich über den Preis uneinig.