Der Fernsehprogramm-Überblick der österreichischen Tageszeitungen fehlte am Donnerstag ein Detail. Das ist allerdings nicht einer Nachlässigkeit der Redaktionen, sondern besonderer Spontaneität geschuldet. Erst Donnerstagvormittag teilte der ORF mit, dass er am Donnerstagabend das Europa League-Rückspiel des LASK gegen FCSB Bukarest übertragen wird.

In der Pause des Rapid-Spiels zeigt ORF 1 die Highlights der ersten Hälfte des Spiels der Linzer, Halbzeit 2 dann in Konferenzschaltung. Auf ORF ON sind beide Spiele in voller Länge zu sehen.

Hintergrund der kurzfristigen Entscheidung ist laut ORF der sorgfältige Umgang mit Gebührengeldern: Offenbar hat der ORF erst im letzten Moment zu einem vertretbaren Preis bekommen.

Rapid muss gegen Braga einen 1:2-Rückstand aufholen, will man es in die Liga-Phase der Europa League schaffen. Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich kommentieren das Spiel der Wiener, bei der Begegnung der Linzer springt Didi Wolff kurzfristig ein. Die beiden Spiele dürften die letzten internationalen Clubspiele für den ORF in dieser Saison bedeuten. Champions League ist in Österreich bei Sky und, in kleinem Umfang, bei Canal+ abrufbar. Europa League und Conference League sind bei Sky, Canal+ und ServusTV zu sehen.