Wir sagen herzlich Danke für Ihr Vertrauen! Wie die aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das erste Halbjahr 2024 belegen, wird in der Steiermark mit Abstand am häufigsten die Kleine Zeitung gekauft. Die jüngsten Daten: Im ersten Halbjahr 2024 wurden im Schnitt 170.273 Exemplare pro Ausgabe (Durchschnitt MO-SA) verkauft. Mit großem Abstand folgt die „Krone“ mit einer durchschnittlich verkauften Auflage von 96.975 Stück pro Ausgabe. Der Steiermark-Abstand zur „Krone“ beträgt damit mittlerweile 73.298 Stück.

In Kärnten liegt die Kleine Zeitung mit einer verkauften Auflage von 80.365 Ausgaben auf dem Spitzenplatz. Der Abstand zur „Kronen Zeitung“ beträgt hier durchschnittlich 22.574 Stück.

Ein Alleinstellungsmerkmal hat die Kleine Zeitung dank ihrer treuen Leser und Leserinnen: 97,5 Prozent der verkauften Auflage gehen an Abonnenten. Das ist österreichweit einmalig, ebenso wie die stetig steigende Anzahl an digitalen Abonnements. Die Auflagenkontrolle bescheinigt der Kleinen Zeitung für das erste Halbjahr 2024 mit durchschnittlich 57.032 E-Paper Abonnenten – davon allein 40.070 in der Steiermark – den Höchstwert.

Bundesweit kommt die Kleine Zeitung auf eine durchschnittlich verkaufte Auflage in der Höhe von 250.638 Stück und ist damit die zweitgrößte Verkaufstageszeitung Österreichs. Zum Vergleich: Der „Kurier“ liegt im Schnitt bei 100.285 und „Die Presse“ bei 65.785 verkauften Stück. An der Spitze steht die „Kronen Zeitung“ mit 539.117 Exemplaren (davon 50.872 E-Paper). Bei den Wochenzeitungen und Magazinen dominieren „Die ganze Woche“ (230.912) und „TV-Media“ (144.572), gefolgt von „Servus in Stadt & Land“ (83.194).