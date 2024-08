Der Kalte Krieg ist symbolisch eher auf der martialischen Seite angesiedelt: Agenten, Atomsprengköpfe, Aufrüstung. Schweine, Pandas und Kaninchen gehören eher nicht zum Standardrepertoire des politischen Wettkampfes. Könnte man meinen, und doch hatte die DDR auch Tieren jene Rolle übergestülpt, die schon der Mensch in allen Lebenslagen erfüllen musste – dem Staat zu dienen. Gleich zwei Dokus widmen sich heute Abend dem Thema, und was auf den ersten Blick als skurrile Nischenproduktion anmuten könnte, ist nicht nur hochpolitisch, sondern die Unmenschlichkeit des sozialistischen Systems ist auch im Umgang mit den Tieren ablesbar. Der Auftakt ist heiter bis schrullig und würde sich auch vortrefflich als Film- oder Serienstoff eignen: „Berlin – Kalter Krieg der Zoos“ (20.15 Uhr) handelt von der tierischen Aufrüstung zwischen den Berliner Zoos – dem Zoologischen Garten im Westen und dem Tierpark Friedrichsfelde im Osten.

Die mit viel sehenswertem Archivmaterial gespickte Doku beleuchtet, wie ein tierischer Stellvertreterkrieg mit großen Tieren für große Tiere geführt wurde. Bekam der eine Zoo einen Panda, baute der andere Zoo ein gigantisches Raubtierhaus. Ho Chi Minh brachte ein Elefantenbaby mit, Robert Kennedy einen Weißkopfseeadler. Wurden Tiere gebraucht, sprang die Spendenmaschine an, sogar die Stasi spendete einen Brillenbären. „Das sozialistische Tier: Kaninchen, Kuh und Co. im Dienst der DDR“ (20.55 Uhr) beleuchtet, wie sich die DDR europaweit zu einem der größten Betreiber von industriellen Mastanlagen mit Zehntausenden Tieren in den jeweiligen Ställen entwickelte. Auf der anderen Seite war die Bevölkerung aufgerufen, als Kleintierzüchter ihren Teil zur Versorgung der Bevölkerung beizutragen. Währenddessen waren gerade in den Anfangszeiten der DDR Hunde und Katzen verpönt, auch, weil sie Ausdruck eines westlich dekadenten Lebensstils waren. Nur mit einer ging man im Osten hausieren: Hündin Laika, die Russland 1957 ins All geschossen hat.

Panda „Chi Chi“ war 1958 in Ostberlin ein Publikumsmagnet © AZGB/Arte