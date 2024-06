„Im Hauptfeld“ auf Netflix

Alle reden vom Fußball, und vielleicht kommt dieser Hinweis zur Unzeit, aber Fakt ist: Am 29. Juni startet die Tour de France. Das Rennen, dessen Bedeutung niemand ständig heraufbeschwören muss, weil niemand diese in Frage stellt. Und trotz der Ungereimtheiten der „schmutzigen“ Rennen, die vor 20 Jahren das Event in eine existenzielle Krise gestürzt haben..

Niemand gelingt es besser, auf diese Veranstaltung Gusto zu machen, als „Im Hauptfeld“. Schon die erste Staffel letztes Jahr war brillant, und auch die zweite „Etappe“ holt aus den dutzenden Geschichten, die die Tour 2023 schrieb, einige der interessantesten heraus. Da wäre natürlich der Kampf zwischen den Giganten Tadej Pogačar und Jonas Vingegaard um den Gesamtsieg. Aber auch der Kampf der Sprinter (alle gegen Jasper Philipsen), das Schicksal des überforderten Teamleaders Ben O‘Connor, der Beef zwischen Jumbo-Visma und Francaise de Jeux usw.

Das klingt alles chinesisch? Macht nichts, auch Menschen, die überhaupt keinen Radsport verfolgen, werden von diesen geschickt inszenierten acht Episoden in den Bann gezogen. Bis 28. Juni unbedingt im Zeitbudget für Fernsehen reservieren! Trotz Fußballs.