Sie haben eine beachtliche Größe, verfügen über eine enorme Technik-Trickkiste und sind die großen Schmuckstücke der Sender. Die Rede ist von den Sport-TV-Studios, die für die am 14. Juni beginnende Fußball-Europameisterschaft teuer aufgerüstet wurden. Den Anfang machte in der Vorwoche der ORF, der ein neues Equipment der Öffentlichkeit präsentierte, das auch die Olympia-Übertragung auf ein neues Level heben sollen. Nun zog ServusTV nach und zeigte, wie das Fußball-Spektakel Euro in den österreichischen Wohnzimmern landen soll. Gelingen soll das mit dem laut eigenen Angaben modernsten Studio Europas.

Den Größenvergleich gewinnt ServusTV deutlich: 350 Quadratmeter (und 80 Quadratmeter LED-Wände) stehen zur Verfügung und damit knapp siebenmal so viel wie dem ORF. Mehr Raum bedeutet in diesem Fall mehr Stimmung: Die Salzburger begrüßen während der meisten Übertragungen Live-Publikum. Von 51 Spielen überträgt ServusTV 31, darunter alle Highlight-Spiele – inklusive Eröffnungsspiel, Finale und den ÖFB-Partien. Insgesamt werden 120 Stunden live gezeigt, der ORF – Sublizenznehmer – kommt auf 50 Stunden.

Frauen klar in der Unterzahl

Personell setzen die Salzburger auf bewährte Kräfte und, wie der ORF, auf ein Team mit Männer-Überhang. Wie im Europacup sind Åge Fjörtoft und Steffen Freund als Fachexperten im Studio gesetzt, Unterstützung erhalten sie von gleich zwei Schiedsrichter-Experten. Kommentiert werden die EM-Spiele von Michael Wanits, Philipp Krummholz, Christian Brugger und Kevin Piticev. Ein paar Frauen sind auch im Team: Julia Kienast, Anna-Maria Wiesinger und Birgit Nössing sind als Reporterinnen für ServusTV unterwegs, dazu ist Alina Marzi Teil des Moderatoren-Teams.

Das Großevent ist ein Meilenstein in der Geschichte des Mateschitz-Senders. Zum ersten Mal besitzt man Übertragungsrecht für ein Sportevent dieser Größenordnung, erworben wurden die Sportrechte noch vor dem Tod des 2022 gestorbenen Unternehmers. Dem Wachstumspfad blieb man seither treu, im Mai knackte man die wichtige fünf Prozentmarke.

ORF setzt auch auf Begleitprogramm

Für den ORF ist es ein Novum, auf höchster Länderspiel-Ebene nur die zweite Geige zu spielen. Die neue Situation macht kreativ: Zum einen gibt es auf Ö3 eine Torgarantie – über jedes Tor wird sofort informiert. Neu ist auch die Audio-Kommentierung aller 51 Spiele über die ORF-Sound-App. Zudem ist das Rahmenprogramm umfassend wie noch nie.

Ein aktuelles Beispiel: ORF III widmet König Fußball heute einen Themenabend, unter anderem mit einer neuen Doku über die Entwicklung Fankultur, beginnend bei Österreichs ältestem Verein, dem First Vienna FC: „Die Kurve sind wir“, 23.10 Uhr.

ORF baute altes ZIB-Studio komplett um © ORF, ServusTV