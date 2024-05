Manchem „Zeit im Bild 1“-Zuseher könnte es aufgefallen sein, als am Freitag um 19.30 Uhr Moderator Tarek Leitner und Moderatorin Nadja Bernhard auf den Bildschirmen erschien. Denn zu ihrer schwarz-weiß-gestreiften Bluse trug Bernhard einen schräggestreiften und zusammengeknoteten Gürtel um die Taille.

Nach getaner Arbeit erfuhren die rund eine Million Zuseher am Ende der beliebten Nachrichtensendung, was es mit dem außergewöhnlichen Kleidungsstück auf sich hatte. „Und jetzt hätte ich gerne meine Krawatte wieder zurück“, sagte Tarek Leitner, schmunzelnd und wies auf die Mitte seiner Kollegin. Ihr eigener Gürtel war also offenbar direkt vor Sendungsbeginn kaputtgegangen – oder sie hatte ihn auch einfach nur vergessen. Sie konterte postwendend: „Morgen nehme ich wieder einen Gürtel, keine Sorge. Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen. Auf Wiedersehen!“, schloss Bernhard die Sendung.