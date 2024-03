„Ich will kein Heiliger sein, nicht mit Haut und nicht mit Haar“, singt der Bischof von Regensburg, dem der See und der Ort St. Wolfgang ihre Namen verdanken. Zum „Wolfgangjahr“ zu seinem 1100. Geburtstag bekommt er nun ein Musical. „Wolf – Das Mystical“ wird am 23. Mai auf einer neuen Seebühne uraufgeführt. Librettist Franzobel hat seinen Text schon abgeliefert, Gerd Hermann Ortler ist noch am Komponieren. Den Titelsong gibt es als vorproduzierte Singleauskopplung, die mit Airplay auf den Radiostationen für Vorauswerbung sorgen soll. „Wir haben versucht, etwas Rock ‘n‘ Roll einzubringen“, charakterisierte Ewald Pfleger, der mit Opus und „Live Is Life“ einst für einen Welthit sorgte, seine „Kein Heiliger sein/No Saint“-Nummer, die von der Opus Band selbst gemeinsam mit den Schick Sisters interpretiert wird. „Am Wolfgangsee werden die Saiblinge dazu die Welle machen“, ist man sich sicher.

Lange nach seinem Tod, nämlich 1052, wurde Wolfgang heiliggesprochenen. Seine angeblichen Wunder, sein zeitweiser Rückzug ins Eremitenleben, seine Begegnungen mit dem Teufel und nicht zuletzt sein legendärer Axt-Weitwurf von der Höhe des Falkensteins zum kilometerweit gelegenen heutigen Kirchenstandort boten allerlei Anhaltspunkte für jene Legenden, die nun auch in dem „Mystical“ behandelt werden.

Als Franzobel vor einem Jahr gefragt worden sei, ob er den Text für ein Musical über den Heiligen Wolfgang schreiben wolle, habe er „nie für möglich gehalten, dass das in einem Jahr fertig wird. Das ist vielleicht das größte Wunder, das der Heilige Wolfgang vollbracht hat“, erklärt der Schriftsteller, der „natürlich Text für 240 Minuten geschrieben“ hat, schmunzelnd. „Jetzt wird gekürzt und gekürzt – das ist vielleicht fürs Publikum schön, für mich nicht so . . .“ Musikalisch soll ein Bogen „vom mystischen Mittelalter bis zur Neuzeit“ geschlagen werden, die verwendete Musiksprache reiche von Gregorianik bis zu Minimal Music und Jazz, so Ortler.

Das „Wolf“-Duo: Komponist Gerd Hermann Ortler und Librettist Franzobel © APA

Zu der 800 Plätze fassenden Seebühne wird man mit dem Schiff vom Parkplatz Gschwendt oder vom Schafbergbahnhof gebracht. Die Schifffahrt sei „der erste Teil der Inszenierung. “ Zehn Vorstellungen sind angesetzt: „Die Uraufführung ist ausverkauft, insgesamt sind schon 60 Prozent der Karten weg. Wenn das so weitergeht, sind wir noch vor der Premiere ausverkauft“, freuen sich die Veranstalter.

„Wolf - Das Mystical“ auf der Salzkammergut-Seebühne in Ried am Wolfgangsee, 23. Mai bis 22. Juni: www.wolfmystical.at