In einer komplett überarbeiteten Fassung mit neuen Spezialeffekten erlebt der Klassiker „Das Phantom der Oper“ am 15. März seine deutschsprachige Erstaufführung in Wien – wofür schon vor der Premiere mehr als 120.000 Karten verkauft werden konnten. Die Faszination ist also immer noch da, nicht nur wegen der Musik, sondern auch wegen des legendären Kronleuchters. Auf seinen Absturz warten wohl alle. Ein Musical mit Nervenkitzel. „Den eigentlichen Trick darf ich leider nicht verraten, es wird spektakulär“, erklärt Christian Struppeck, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien. Mit hoher Geschwindigkeit rast der Luster direkt auf das Publikum zu. „Die Neuproduktion von Sir Cameron Mackintosh beeindruckt mit einer neuen Regie und Choreografie, einem neuen Bühnenbild, neuem Licht- und Sounddesign, sowie auch neuem Videodesign – alles auch auf neuestem technischem Stand“, erläutert er.

Am Anfang war allerdings ein Roman: „Le Fantôme de l’Opéra“ des französischen Journalisten und Schriftstellers Gaston Leroux, veröffentlicht zwischen 1909 und 1910 als Fortsetzungsgeschichte in der Zeitung „Le Gaulois“. Von den Verfilmungen und Bühnenfassungen ist die Bearbeitung von Sir Andrew Lloyd-Webber zweifellos die bekannteste. Sein „Phantom der Oper“ wurde 1986 in London uraufgeführt, die neue Fassung wurde bisher in Großbritannien, Australien und in den USA gezeigt. Kein Stück lief länger am New Yorker Broadway, erst nach 35 Jahren war zu Ostern 2023 Schluss. Die „alte“ Version sorgte von 1988 bis 1993 für ausverkaufte Vorstellungen in Wien, die Alexander Goebel (Phantom) und Luzia Nistler (Christine) populär machten. Und die Fans, die sich regelmäßig Tickets kauften, wurden liebevoll Phans genannt.

Die Protagonisten der Wien-Premiere am 15. März: Anton Zetterholm (das Phantom), Lisanne Clémence Veeneman (Christine) mit Musical-Intendant Christian Struppeck © IMAGO

Sie kennen die Geschichte auswendig: Das in der Pariser Oper hausende Phantom mit halbseitig entstelltem Gesicht verliebt sich in das Chormädchen Christine. Diese ist jedoch dem Theatermäzen Raoul zugetan, was zur rasender Eifersucht beim Maskenmann führt. Ein Kuss vermag ihn zu besänftigen, er lässt Christine und Raoul ziehen – zündet aber das Opernhaus an. Zu den bekanntesten Songs bis zum dramatischen Schluss zählen neben dem Titellied noch „All I Ask Of You/Mehr will ich nicht von dir“, „The Music of the Night/Die Musik der Nacht“ und „The Point of No Return/Von nun an gibt es kein Zurück“. Die deutsche Übersetzung lag in den Händen von Michael Kunze (er textete etliche Udo-Jürgens-Hits und schrieb u. a. das Musical „Elisabeth“).

Christian Struppek verrät, dass „Das Phantom der Oper“ durch die Effekte „sicherlich unter aufwendigsten Stücken rangiert, die wir gemacht haben. Natürlich müssen wir uns in unserem vergebenen Budgetrahmen bewegen. Für uns ist das Wichtigste, dass das Publikum unsere Musicals immer in bestmöglicher Qualität sieht, das heißt genauso, wie sie auch am Broadway oder im West End zu sehen sind“. Monatelang steht es nun auf dem Spielplan des Raimund Theaters, weil der Intendant daran glaubt, „dass es bis heute nichts an Popularität verloren hat. Die spannende, emotionale Geschichte, die wunderbare, berührende, aber auch imposante Musik von Lord Andrew Lloyd Webber, dazu ein beeindruckendes Bühnenbild und die prachtvollen Kostüme sowie natürlich verblüffende Spezialeffekte – all das berührte bereits Millionen Menschen, daran hat sich auch bis heute nichts verändert. Wir wurden sehr oft gefragt, wann das ,Phantom‘ endlich wieder einmal in Wien zu sehen sein wird“, sagt Struppek.

Der Schöpfer: Komponist Sir Andrew Lloyd Webber © Imago

Andrew Lloyd-Webber selbst resümierte einmal, dass der erste Teil seines Musicals „auch ganz wunderbar als reines Theaterspiel funktioneien würde. Das Bühnendesign und all die Zutaten, die ein Theatervergnügen ausmachen, sind dort üppig vorhanden“. Regisseur Joel Schumacher, der 2004 eine Kino-Adaption inszenierte, versuchte auch das Erfolgsgeheimnis zu orten: „Vielleicht liegt es an unserer Faszination für zurückgewiesene Außenseiter, die nicht zur Gesellschaft gehören. Vielleicht entdecken wir im Phantom aber auch eine Art physische Manifestation unserer eigenen unliebsamen Eigenschaften und Hässlichkeit“, konstatierte der Amerikaner.

„Das Phantom der Oper“. Wien, Raimund Theater. Ab 15. März täglich bis auf montags. Karten: Tel. (01) 58885 111 www.musicalvienna.at

„Das Phantom der Oper“ von Sir Andrew Lloyd Webber (Musik) und Richard Stilgoe (Buch) © VBW