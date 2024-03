Der Kurt-Vorhofer-Preis für innenpolitische Berichterstattung im Printbereich wird heuer zum 29. Mal von der Journalistengewerkschaft (in Kooperation mit der Kleinen Zeitung) vergeben. Der mit 7500 Euro dotierte Preis ist nach dem langjährigen Leiter der Wiener Redaktion der Kleinen Zeitung, einem Doyen des Innenpolitik-Journalismus, benannt. Eingereicht werden können Arbeiten, die sich durch „stilistische Brillanz“ und eine „kritische Haltung gegenüber Machthabern“ auszeichnen. Vorschläge und Bewerbungen sind bis 26. April per Mail an folgende Adresse möglich: vorhoferpreis@gpa.at.

Parallel dazu wurde der Robert-Hochner-Preis ausgeschrieben, benannt nach dem langjährigen ORF-Anchorman. Mit ihm werden journalistische Leistungen in elektronischen Medien (Radio und Fernsehen) prämiert, die „sich durch kritisches Denken, Courage, hohe Fachkompetenz und soziale Verantwortung auszeichnen“. Im Vorjahr wurde die Redaktion der „Wiener Zeitung“ mit dem Vorhofer- sowie die ORF-Journalistinnen Claudia Dannhauser und Gaby Konrad mit dem Hochner-Preis ausgezeichnet.