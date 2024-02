Was kostet ein „fester Trottel“, was eine „#pharmaHure“? „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk hat Stratosphärenspringer Felix Baumgartner geklagt, der ihn per Facebook-Posting in Sachen Impfung & Corona derart bedachte. Das Wiener Straflandesgericht hat die Klage angenommen und verlangt nun von Baumgartner, er müsse das seinen 1,1 Millionen Facebook-Followern mitteilen. Zwei extra hochfliegende Egos - mit Deeskalation ist da nicht sehr bald zu rechnen.