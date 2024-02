Die Kleine Zeitung ist in der Steiermark und Kärnten die klar führende Tageszeitung.

Zweimal im Jahr veröffentlicht die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) die Zahlen zum österreichischen Medienmarkt. Wie die aktuellen Daten belegen, ist die Kleine Zeitung in der Steiermark mit einer verkauften Auflage von 173.062 Stück (Durchschnitt von Montag bis Samstag) die klare Nummer eins. Nicht nur zur gedruckten Zeitung, auch zur Digitalausgabe wird gerne gegriffen: In der oben genannten Verkaufsauflage sind 38.801 E-Paper enthalten – eine deutliche Steigerung gegenüber dem 2. Halbjahr 2022. Die Kleine Zeitung ist damit weiterhin die klare Nummer eins in der Steiermark, deutlich vor der „Steirerkrone“ (99.289). Der Abo-Anteil der Kleinen Zeitung gesamt beträgt 97,5 Prozent – der Höchstwert unter den österreichischen Tageszeitungen. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Vertrauen!

Kleine Zeitung in Kärnten und der Steiermark

Bundesweit die höchste Auflage weist weiterhin die „Kronen Zeitung“ auf, wobei die Auflage um rund 36.500 Stück auf 551.472 Exemplare sank. Die Kleine Zeitung kommt national auf 254.963 Exemplare, gefolgt vom „Kurier“, der am Mittwoch ein Sparpaket und einen deutlichen Mitarbeiterabbau ankündigen musste und laut aktueller ÖAK eine Auflage von 103.190 Stück aufweist. „Der Standard“ steht aktuell bei einer verkauften Auflage von 60.148 Stück, bei der „Presse“ sind es 64.734 – mit einem besonders hohen E-Paper-Anteil (27.389).

„News“ und „profil“ im Gleichschritt

Im Segment der Kauf-Wochen- und Monatstitel konnte sich „TV-Media“ entgegen dem Trend auf 143.136 Exemplare steigern. Gleichauf liegen „News“ (35.845 Stück) und „profil“ (35.290 Stück), beide verloren rund 5000 Exemplare im Vergleich zum Vergleichszeitraum 2022. Von einem höheren Niveau fällt die verkaufte Auflage von „Die ganze Woche“ (220.375 Stück).