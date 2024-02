Wie berichtet, evaluiert der ORF aktuell seine Talkformate. Die Privatsender Puls4 und ServusTV konnten in diesem Metier in den vergangenen Jahren ihr Profil schärfen und Marktanteile ausbauen, ORF-Chef Roland Weißmann ortete akuten Aufholbedarf.

Einen ersten Schritt der Erneuerung präsentiert der Küniglberg am Donnerstag mit der Talk-Sendung „Die Runde“. Es wird erstmals am Sonntag, 4. Februar, um 11.05 Uhr in ORF 2 zu sehen sein und soll das Diskussionsangebot am Sonntagvormittag rund um „Pressestunde“, „Europastudio“ und „Runde der Chefredakteurinnen“ erweitern. Für die erste Ausgabe übernimmt „ZiB 2“-Anchorman Armin Wolf die Moderation. Er begrüßt u.a. Corinna Milborn und Michael Fleischhacker, die beide selbst im Privatfernsehen Talks moderieren.

Zu Milborn (Puls 4, „Pro und Contra“) und Fleischhacker („Talk im Hangar-7“, ServusTV) gesellen sich noch Politikanalytiker Thomas Hofer und Cathrin Kahlweit von der „Süddeutschen Zeitung“. Unter der Moderation von Wolf wird etwa über das „Superwahljahr“ und die damit einhergehenden Strategien der Parteien, globale Krisen und Kriege und die Neutralität Österreichs diskutiert. Sowohl Moderator als auch Talkgäste sind je nach Ausgabe unterschiedlich.