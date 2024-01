Physiker und „Science Buster“ Werner Gruber und Silvia Wirnsberger, Vorstandsmitglied der Hochbegabtenvereinigung Mensa, werden beim Auftakt von „Clever – Die Rästselshow“ von drei Grazer Studenten herausgefordert. „Es geht hier nicht um Wissen, sondern um Gehirnschmalz und Logik“, verkündet Gregor Seberg als Quizmaster, der seine neue Aufgabe durchaus locker und launig bewältigt. Das Konzept des Formats stimmt, denn der überwiegende Teil der Spielrunden lädt zum Mitraten ein.

So müssen etwa Worte oder Redewendungen anhand von zwei Bildern erraten werden. Beispiel: Zu sehen sind auf einem Foto süße Teddybären, auf dem anderen Sport-Pokale. Die richtige Lösung: Trostpreis. Was im Jahr 2024 allerdings irritiert: Die Studio-Ästhetik erinnert an frühe Zeiten des Privatfernsehens, an „Der Preis ist heiß“ oder „Tutti frutti“. Man hat den Eindruck, dass der ORF nicht einmal mehr in genügend Scheinwerfer investieren will. Und warum man schon eine Probesendung (Fachjargon „Pilot“) auf Sendung schickt, denn die eine oder andere Runde ist zu lang, eines der Spiele ist zum Anschauen so spannend wie abgefilmtes Packpapier. Da hätte man sich mehr Entwicklungszeit gönnen müssen. Somit darf man also über die neuen Prioritäten des ORF rätseln.

Nächste Ausgaben von „Clever“ am 12., 19. und 26. Jänner sowie am 9. und 16. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1.