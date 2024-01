Der preisgekrönte, vor zehn Jahren gegründete Cirque Le Roux aus Neu-Aquitanien erzählt die Geschichte von Miss Bettys Kindern weiter. Quasi die Nachlassordnung im Flair der 1970er-Jahre. Doch auch wer „The Elephant in the Room“, das erste und bereits abgespielte Programm der französischen Kompanie im Rahmen des Cirque Noël nicht kennt, kann vergnügliche 85 Minuten erleben. Mit grotesken Momenten, die man nicht immer hinterfragen muss. Ist doch der Titel „A Deer in the Headlights“ – „Ein Reh im Scheinwerferlicht“ auch nicht zwangsläufig der einzig mögliche. Er bezieht sich auf den Schreckmoment, eine Schockstarre, genauso könnte der Abend mit den sechs großartigen Artisten aber „Der fremde Gast“ oder „24 Stunden bis zum Abschied“ heißen. Der Erzähler namens James Brown schildert nämlich die Ereignisse vor seinem letalen Abgang.