They Shall Not Grow Old

1 Spätabends, aber sicherlich einer der spannendsten TV-Programmpunkte am Stefanitag. Peter Jackson („Herr der Ringe“) bringt in dieser Doku den Ersten Weltkrieg auf eine Art näher, wie man ihn zuvor noch nicht gesehen hat. Aus Originalaufnahmen formte er mithilfe moderner Technik einen Film, der den Zuschauern durch Mark und Bein geht. Elektrisierend! Detail am Rande: Jackson widmete den Film seinem Großvater, der als britischer Soldat im Krieg war. 23.20 Uhr, ServusTV

Das Beste kommt erst 2Das war überraschend: Als der Schraubenfabrikant Karl Maillinger (Friedrich von Thun) seinen vier Kindern erklärt, dass er sein Dienstmädchen heiraten will, fallen die aus allen Wolken. Wenig später kollabiert das Familienoberhaupt und das Familiendrama nimmt seinen Lauf. 20.15 Uhr, ORF III

Tatort: Kontrollverlust

3Der 18. Frankfurt-Fall für die Kommissare Anna Janneke und Paul Brix führt in die Gamingszene. In Verdacht gerät der Sohn einer renommierten Skulpturenkünstlerin. Der Krimi ist weit davon entfernt, ein Höhepunkt des Genres zu sein. Als solide geht er immerhin durch. 20.15 Uhr, ARD

Richie Rich

4Die 30 Jahre alte Komödie mit Macaulay Culkin befriedigt eine gängige Sehnsucht: Wie wäre das eigene Leben mit unendlichem Reichtum? Unterhaltsame Kost, angereichert mit einer Prise Sozialkritik. 20.15 Uhr, Kabel eins

Kinderstar Macaulay Culkin © KK

Top Gun: Maverick 5Auch wenn man glaubte, sich an Tom Cruise längst sattgesehen zu haben: Die Fortsetzung des 80er-Jahre-Hits lieferte Action edelster Güte inklusive Nostalgiebonus. Worum geht‘s? Pete „Maverick“ Mitchell (Cruise) soll ein Himmelfahrtskommando in einem feindlichen Land koordinieren.

20.15 Uhr, Sat.1

Vergessene Welt: Jurassic Park

6Der zweite Teil der Dino-Abenteuerreihe ist weit davon entfernt, an den ersten heranzureichen. Aber: Unterhaltsam ist er. 20.15 Uhr, ZDF neo