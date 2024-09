Leidenschaft für Bücher

Die Styria Buchverlage stehen für eine reiche Tradition und zugleich für eine dynamische Weiterentwicklung des heimischen Buchmarkts. Unter dem Dach der Styria Media Group vereinen sich vier Verlage, die durch ihre thematische Vielfalt und Leidenschaft für das gedruckte Wort überzeugen. Ob österreichische Geschichte und Gegenwart im Molden Verlag, kulinarische Entdeckungen der heimischen Küche im Pichler Verlag, Gesundheit und Wohlfühlen im Kneipp Verlag oder Reisen und Regionales im Styria Verlag: Die Bandbreite an Inhalten spricht eine große Leserschaft an.

Zum Clubjubiläum verlosen wir von diesen fünf Büchern jeweils 10 Exemplare:

Friaul-Julisch Venetien mit Geschmack: Die nordöstlichste der italienischen Regionen bezaubert durch ihre vielfältige Landschaft. Aber dort leben und arbeiten auch engagierte Winzerinnen, umweltschützende Schokolademacher, traditionsbewusste Fleischermeister und qualitätsverliebte Kaffeeröster. Alpen-Adria-Spezialistin Nicole Richter nimmt uns mit auf ihre ganz persönliche Reise des guten Geschmacks.

Ljubljana für Fortgeschrittene: Nur eine kurze Autofahrt entfernt, ist die sprudelnde, lebendig-freundliche slowenische Hauptstadt immer noch ein Geheimtipp. Und Traumziel all jener, die kulturelle und sprachliche, kulinarische und architektonische Vielfalt suchen, ehe sie in einem Gastgarten an der Ljubljanica den Tag ausklingen lassen. Georges Desrues und Erich Bernard verraten Insidertipps.

Spontan mit Plan - Kärnten: Duftende Bergluft beim Wandern, kitzelnde Gräser auf der warmen Haut und das erfrischende Kühl der Kärntner Seen – das Naturparadies Kärnten ist das Reiseziel für alle Aktiv-Urlauber:innen, Sommerfrischler:innen und Unternehmungslustige. Die umtriebige Claudia Lux verrät die besten Geheimtipps und Klassiker. Nicht nur für Tourist:innen ein wertvoller Ratgeber.

Die Steirische Küche: Die Steiermark präsentiert sich als großartiger Feinkostladen und wahres Schlaraffenland für Genießer. Mit viel Liebe und Gespür für Traditionen zeigen Johann Pabst und Aaron Jahrmann, wie man heute „typisch steirisch“ kocht und dabei auf zeitgemäße Kochtechniken und Essgewohnheiten nicht verzichten muss.

Weihnachten, wie‘s früher einmal war: Inge Friedl hat den Menschen in Stadt und Land zugehört, wenn sie von früher berichten, als Weihnachten mit einfachen Mitteln zum schönsten Fest des Jahres wurde. Diese persönlichen Geschichten begleiten uns durch die vier Adventwochen hin zum Jahresende – und inspirieren uns, Traditionen wieder aufleben zu lassen, um das Wesentliche dieser besonderen Zeit neu zu spüren.

Teilnahmeschluss: 4. November 2024

Die Gewinne werden uns von unserem Kooperationspartner zur Verfügung gestellt. Die Gewinnspielabwicklung erfolgt über den Kleine Zeitung Club.