Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an? Dann ist bei der Kleinen Zeitung aber schön was los! Denn sie feiert heuer ihr 120-jähriges Jubiläum – beim Open House Day am 14.09. im Kleine Zeitung Büro Klagenfurt sowie am 21.09. im Styria Media Center in Graz.

Freuen Sie sich auf Einblicke in die Redaktion, eine interaktive Ausstellung, coole DJs und ein tolles Kinderprogramm. Und das Beste: Kleine Zeitung Club-Mitglieder genießen durch Vorweisen Ihrer Club-Karte ein kostenloses Essen und Getränk!

Highlights der Open House Days sind Führungen durch die Kleine Zeitung. Hierbei lassen sich faszinierende Einblicke in die Historie des Zeitungshauses gewinnen und 120 Jahre Kleine Zeitung live vor Ort erleben! Zudem ist die Redaktion aller Neugier wert, denn hier werden nicht nur dem Slogan nach die Berichte „Ihrer Kleinen Zeitung“ geschrieben. Ein Besuch der Antenne Steiermark steht ebenfalls am Programm – und natürlich wird es nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen viel zu erleben geben. Eine Hüpfburg, knifflige Rätsel, eine Malecke, eine Fotobox, ein Kinderschminkbereich und vieles mehr warten auf die kleinen Gäste.

Der Open House Day verwöhnt aber auch Ohren, Gaumen und Glücksuchende. Während DJs coole Sounds auflegen und man das Gastroangebot genießt – von Süßspeisen über vegetarische Snacks bis hin zu Hot Dogs, Burger und Pommes wird für jede:n etwas dabei sein –, können am Glücksrad 120 tolle Sofortgewinne eingestrichen werden.

Außerdem umfassen die Feierlichkeiten in Klagenfurt und Graz ein exklusives Bühnenprogramm: Die Gäste dürfen sich etwa auf Live-Podcast-Aufnahmen, Buchvorstellungen sowie auf Gespräche mit Kleine-Zeitung-Redakteur:innen freuen. In Graz findet dieses Programm im Skyroom des Styria Media Centers statt – und damit über den Dächern der Stadt. Die Anmeldung zum Bühnenprogramm wird in Kürze möglich sein.

Haben Sie Zeit? Bitte lassen Sie es uns mit Ihrer unverbindlichen Anmeldung hier wissen.

Spontanbesuche sind auch herzlich willkommen.