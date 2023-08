Die Künstler, Artisten und Clowns sind in der Stadt: Am heutigen Dienstag gastiert La Strada, das internationale Festival für Straßenkunst, Figurentheater, Neuen Zirkus und Community Art, in Weiz. Gleich fünf Gruppen bzw. Einzelkünstler treten in der Innenstadt auf - jeweils bei freiem Eintritt. "Verborgene Orte werden entdeckt, urbane Lebensräume werden zur großen Bühne", heißt es bei La Strada. Der Eintritt ist jeweils frei, Anmeldungen sind nicht nötig.