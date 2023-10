Am Anfang des Maus-Konzerns stand ausgerechnet ein Kater. Dieser tapste schon 1920 durch die frühen „Laugh-O-Grams“-Parodien, später tauchte er in der Zeichentrickserie „Alice in Cartoonland“ wieder auf. Lange bevor die Brüder Walt und Roy Disney am 16. Oktober 1923 mit dem Disney Brothers Cartoon Studio den Grundstein für ihr späteres Entertainment-Imperium legten.