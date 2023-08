Sie feiern in diesem Sommer Ihr 40-Jahr-Jubiläum als Galerist. Wer hat den Sinn für Kunst geweckt: die Eltern?

THADDAEUS ROPAC: Nein, überhaupt nicht. Meine Mutter hatte das Haus mit schlechten Kopien aus dem 19. Jahrhundert dekoriert. Mein Vater hat zwar gern gelesen, aber Kunst war kein Thema. Er war Experte für Leder, hat verstanden, wie man Leder macht und verarbeitet.

Aber nicht nur Sie wurden Galerist, auch Ihr Bruder ist Künstler.

Ja, mein Bruder ist Künstler. Julius Deutschbauer. Er hat sich den Namen früh als Künstlernamen gewählt.

Die Liebe zur Kunst steckte also schon in Ihnen?

Naja, in Kärnten spielte Kunst damals keine Rolle. Ich hoffe, das hat sich geändert. Ich bin in Maria Saal aufgewachsen. Klimt, Schiele, Kokoschka - das hat man in den 70ern unter zeitgenössischer Kunst verstanden. Von der Schule aus fuhren wir einmal nach Wien, gingen ins Palais Liechtenstein - oder war’s die Secession - jedenfalls gab es eine Installation von Joseph Beuys: Da lag eine Dachrinne, daneben eine Seife, ein Bündel Wäsche, eine Glühbirne hing von der Decke. Unser Lehrer hat sich fürchterlich aufgeregt und gesagt, das sei nur Müll. Aber ich dachte mir, dass es einen Grund gibt, dass das in Prunkräumen gezeigt wird.

Sie sind 1960 geboren: War die Kunstwelt auch eine Chance, den Nachkriegsmief loszuwerden?

Ja, absolut. Ich bin in Kärnten als Mitglied einer Minderheit aufgewachsen, als Kärntner Slowene. In der Schule war ich der „Tschusch“. Ich habe diesbezüglich keine guten Erinnerungen an Kärnten. Ab dem Moment, an dem ich politisch zu denken begann, war mir das Klima in Kärnten suspekt. So ist es bis heute geblieben. Ich habe mitbekommen, wie es meinen Vater belastet hat, aus einer Minderheit zu kommen. Bis sechs konnte er nur Slowenisch, und er sprach Deutsch immer mit einem Akzent. Unsere Mutter, sie kam aus Tirol, hat darauf bestanden, dass zu Hause nur Deutsch gesprochen wird. Sie wollte offenbar nicht, dass wir Kinder es noch schwerer haben. Die Slowenen haben sich zwar nicht bedroht gefühlt, wobei ich die Ortstafelgeschichte schon noch hautnah miterlebt habe, aber man war ausgegrenzt. Das führte zu einem politischen Denken. Und dann kam in meinen Jugendjahren noch der Schock über das Wissen um den Holocaust dazu und wie sich Kärnten dazu verhalten hat.

Bei Künstlern wie Beuys hieß es lange: Der ist nix, der kann nix, den brauch’ ma net. Künstler sind oft Außenseiter, wie Sie damals: Hat Sie das daher angezogen?

Das ist durchaus möglich. Beuys hielt ja Vorlesungen in Wien und ich fuhr von Klagenfurt extra dafür hin. Einmal war ich spät dran und musste erst einen Türsteher überreden, mich hineinzulassen. Der Hörsaal war komplett voll. Ich bin ganz hinten auf einen Tisch hinauf und lauschte Beuys. Er saß da mit seiner Fliegerweste und seinem Hut, und jedes Wort war so präzise, und dieser rheinländische Dialekt so einnehmend, nicht so gestochen Hochdeutsch.

Wenn es nix geworden wäre als Galerist: Hatten Sie einen Plan B?

Ich hatte noch nicht einmal einen Plan A. Ich wollte nur in die Kunst. Als Künstler hatte ich zu wenig Talent, so wurde ich Galerist. Über meine Mutter, die Osttirolerin, gab es einen Bezug zu Lienz. Und da gab es einen österreichischen Steinbildhauer, der hieß Karl Prantl, der arbeitete mit dem grünen Serpentin, der dort abgebaut wurde. Prantl suchte Leute, die ihm halfen, an diesem Stein zu schleifen. Ich machte mit. Und dann blieb ich in Lienz und eröffnete mit Freunden eine Art Kunstraum und organisierte ein paar Ausstellungen. Und nach und nach kamen mehrere österreichische Künstler: der Oswald Oberhuber, Arnulf Rainer, Valie Export. Ich habe ihre Werke selbst in Wien abgeholt und kann mich noch gut erinnern, wie Arnulf Rainer besorgt war, mir seine Arbeiten auszuhändigen. Ich hatte damals so einen Citroen 2CV, eine Ente.

Dort brachten Sie die Werke rein?

Auf dem Dach hatte ich so einen Aufbau, sogar wasserdicht. Letztlich sagte auch Rainer: ,Okay, dann nimm’ die halt mit’. Ich denke, dass man mir einfach meine Begeisterung angesehen hat und die Künstler damals waren auch hungrig auf Ausstellungen. Die Kunstszene damals war ja wie ein Elfenbeinturm, da kam man kaum hinein. Ganz anders als heute, in einer Zeit, in der sich jeder beteiligen kann. Damals war die Kunstszene eine eingeschworene Gemeinde. Aber wenn man es einmal geschafft hatte, dort hineinzukommen, dann war man auch wirklich drin.

Heute haben Sie rund 130 Mitarbeiter und Galerien von Salzburg bis Seoul: Gibt es so etwas wie ein Geheimnis Ihres Erfolgs?

Man braucht schon Talent um Kunst erkennen zu können. Wenn man das nicht hat, gerät man ans Mittelmaß. Dann gehört auch Glück dazu, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und dann ist es harte Arbeit.

Am Beispiel Andre Heller, der einen selbstgebastelten Rahmen als einen von Jean-Michel Basquiat geschaffenen deklariert hat, stellt sich die Frage, ob Kunst leicht gefälscht werden kann.

Natürlich kann man Fälschungen nicht ausschließen, man muss auch ständig auf der Hut sein. Der Basquiat-Rahmen von Heller ist kein Einzelfall.

Was dachten Sie sich, als Sie von Hellers Fälschung hörten?

Ich war schockiert. Für mich ist André Heller ein unglaublich kreativer Mensch, der damit sein gesamtes Lebenswerk in Frage gestellt hat. Das zu reparieren wird schwierig.

Ist die Gier in der Welt der Kunst ein großes Thema?

Geworden. Früher gab es diese enormen Preise nicht. Überall dort, wo viel Geld im Spiel ist, kommt unweigerlich ein kriminelles Element hinein.