So genau kann man das auf den ersten Blick nicht sagen: Möchte man sie jetzt in den Arm nehmen oder vielleicht doch lieber bei ihrem Vorhaben anfeuern? Eine vibrierende Energie ist der Zeichnung eingeschrieben: Das Blatt schnell von irgendwo herausgerissen, der Abdruck eines Stempels prangt noch drauf. Darunter: ein Hügel, ein winziges Haus darauf, übermächtig daneben ein kleines Mädchen mit aufgeschürfter Backe, die großen Augen vor Wut zugekniffen, nimmt sie das Haus ins Visier. Der Titel der Zeichnung: Burn (brennen), ein Ausrufezeichen ist nicht nötig, alles auf der Zeichnung schreit auch so. Ein echtes Anzetteln zur Aufmüpfigkeit.