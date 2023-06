Es ist natürlich nicht so, dass man als Kunstsammler ein Bild von Max Beckmann um rund 23 Millionen Euro kauft und dann lapidar sagt: „Bitte einpacken, nehme ich gleich mit.“ Bei knapp 19.000 Kunstwerken, die die Sammlung von Reinhold Würth mittlerweile umfasst, wäre das wohl auch eine höchst zeitintensive Einkaufstour gewesen. Rund 500 Jahre an Kunstgeschichte umfasst die Sammlung des deutschen Milliardärs hinter dem Baustoff- und Schraubenimperium. Rund 200 Werke daraus sind noch bis 10. September im Leopold Museum zu sehen. Was wählt man also aus, wenn man völlig freie Hand hat? Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger hat auf zwei Ebenen eine Art kunsthistorischen Parcours gesetzt, der fast nach Lehrbuch die wichtigsten Stationen der klassischen Moderne bis hin zu zeitgenössischen Kunst abdeckt. Alles dazwischen ist Namedropping der Extraklasse. Spannender ist es jedoch, mit dem Blick auf einzelne Kunstwerke, die Intention, aber auch die Begeisterung des Sammlers zu ergründen.

Einblick in den Anselm-Kiefer-Raum © (c) © Leopold Museum/Foto: Lisa Rastl, 2023





Was mag ihn von den Landschaftsidyllen von Max Liebermann und Camille Pissarro zum „Vampir“ (1917) von Edvard Munch gelockt haben, der fast zärtlich, aber wenig idyllisch, seine Beißerchen versenkt? Eine beinahe hypnotische Anziehungskraft wohnt hingegen dem „Mädchen aus Zeeland“ (1909) inne. Ein früher Mondrian, in dem etwa die Einflüsse von Vincent van Gogh fast greifbar sind. Nur sieben Jahre früher entstand das Bild von „Mädchen mit Hut zwischen Birkenstämmen“ (1902) von Paula Moderson-Becker, eine frühe Expressionistin, aber künstlerisch liegen dazwischen Welten. Auch das zeigt die Ausstellung mit ihren schnellen Wechseln von Raum zu Raum: die enorm intensive künstlerische Schubkraft der klassischen Moderne.

Ein Raum ist einem Künstlerpaar gewidmet, für das der Sammler eine Begeisterung hegt: Jeanne-Claude und Christo. Würth besitzt nicht nur über 130 Werke der beiden, sie haben auch 1995 das gesamte Innere des Museums Würth in Künzelsau mit allen vorhandenen Gegenständen verhüllt. Die verhüllten Tische und Sessel, die in der Ausstellung zu sehen sind, wurden extra für das Würth Museum angefertigt. Zwei Räume sind überdies heimischer Kunst gewidmet, hier finden sich Maria Lassnig, Günter Brus, aber auch die jungen Wilden wie Herbert Brandl und Erwin Bohatsch. Eine Wucht, was sonst, ist der Anselm-Kiefer-Raum unter anderem mit „Aus dunklen Fichten flog ins Blau der Aar“ (2009). Weniger umwerfend: Auf der langen Liste mit Künstlern findet sich gerade einmal eine Handvoll Künstlerinnen.