Er ist Reisender, Suchender und hat stets die Welt im Sucher. Eine aktuelle Ausstellung des renommierten Fotokünstlers Branko Lenart, der demnächst seinen 75. Geburtstag begeht, ist auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Zu sehen sind 42 Fotos aus den Jahren 1970 bis 2020, der Titel der Ausstellung gibt die Reiserichtung vor: „Big Sur Real“. Denn dem Süden gilt die lebenslange (Reise-)Leidenschaft Lenarts, der bereits als Kind einen prägenden Ortswechsel erfuhr, als seine Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ptuj in Slowenien nach Graz zogen. Die frühesten Berührungen mit dem Süden: „Als Kind die Sommer in Dalmatien mit meiner Tante.“

Die Farbe stört

Ein Hinterhof in Triest, ein Busbahnhof in Atlantic City, ein Ehepaar in Plastiksesseln am Strand von Salvador de Bahia. Lenart fotografiert analog und fast ausschließlich in Schwarzweiß. „Das bedeutet eine Reduktion auf Inhalt und Form“. Das Farbige stört, lenkt ab, auch von den Geschichten, die Lenart stets miterzählt mit seinen Fotos. Sein Blick ist genau, aber ohne Kalkül. „Nur das Schöne oder nur das Hässliche zu fotografieren interessiert mich nicht, das wäre zu einfach.“ Keine Sonnenuntergänge also, keine „Lost Places“. Fremde Gesichter interessieren den Vielreisenden, der bereits in den 1970er-Jahren seine Liebe für Lateinamerika entdeckte, aber auch stets den mediterranen Raum im Fokus hatte. „Der Süden bedeutet für mich Licht, Wärme, Meer, Offenheit.“

Branko Lenart hat ein riesiges Archiv angesammelt, aus 135.000 Negativen musste er für diese Ausstellung, die eine „subjektive Topografie“ widerspiegelt, auswählen. „Im Zuge dieser Arbeit wurden auch Erinnerungen wieder wach.“ Gibt es so etwas wie einen Leitsatz für den „Fotoerzähler“? „Sehen allein reicht nicht, man muss wahrnehmen.“

Branko Lenart: „Big Sur Real“: bis 15. Juni, Galerie Reinisch, Hauptplatz 6, Graz. Im Herbst erscheint dazu ein Buch mit 120 Fotos.

brankolenart.com,

reinisch-graz.com