Inge Morath und Fotografie: „Ich hatte endlich meine Sprache gefunden

Am 27. Mai wäre die in Graz geborene Inge Morath 100 Jahre alt geworden. Sie hatte gar nicht davon geträumt, Fotografin zu werden, und setzte sich später in einer Männerdomäne durch. Ihre Fotos laden die Betrachter ein, selbst die Augen offen zu halten.