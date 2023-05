Der Witz hält sich hartnäckig in den ehrwürdigen Hallen des Wiener Kunsthistorischen Museums (KHM): „Ist sie eh noch da?“ Dieser Tage war er besonders oft zu hören. Denn vor 20 Jahren wurde sie gestohlen – die „Saliera“ von Benvenuto Cellini, gearbeitet um 1540. Das „Salzfassl“, wie man es in der Verkleinerungsform in Wien gern nennt, wurde über Nacht weltberühmt.