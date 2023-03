Millionen Menschen verfolgten beim letzten Superbowl die Halbzeitshow. Dort inszenierte sich Rihanna auf einer frei schwebenden Bühne, umzingelt von einem Heer an Tänzern in einem perfekt durchkomponierten Auftritt. Aber nicht alle Augen waren auf die Königin des Pops gerichtet, sondern auch auf die 20-jährige Justina Miles in ihrem schlichten, schwarzen Kleid. Ihre Aufgabe bei dieser Show war es, die gesungenen Lieder synchron mitzuperformen.