Sich nicht in bequemen Denkgebäuden einzurichten, dafür ist das Elevate Festival, das auch heuer ein avanciertes Diskurs-, Musik- und Kunstprogramm anbietet, bekannt. Nach pandemiebedingten Terminverschiebungen in den Sommer findet das Festival in seiner 19. Ausgabe dieses Jahr wieder zum gewohnten Frühjahrstermin statt – und zwar vom 1. bis 5. März an verschiedenen Locations der Stadt Graz.

Mit der Schweizer Schriftstellerin Sibylle Berg als Eröffnungsrednerin und dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek am Abschlussabend konnte man zwei ausgewiesene Star-Intellektuelle für das Festival gewinnen. „Sowohl Berg als auch Žižek sind unkonventionelle Denkerinnen und Denker, aber genau das passt perfekt zum Motto“, so Veranstalter Bernhard Steirer.

Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Nachdenken "Out of the Box"

Man wolle nämlich nicht nur über den bekannten Status quo und Problemfelder, die ohnehin auf dem Tisch liegen, diskutieren, sondern über „unwahrscheinliche Allianzen“ nachdenken. Steirer: „Der derzeitige Zustand der Welt wird bei vielen Veranstaltungen eine Rolle spielen und Themen wie Identität, Gender, Race, Krieg, Imperialismus sind sehr wichtig. Aber uns geht es auch darum, über möglicherweise ungewöhnliche Bündnisse und Allianzen nachzudenken, um dadurch zu neuen Zukunftslösungen zu gelangen.“ Dafür, so Steirer, müsse auch ein „Out-of-the-Box“-Denken möglich und erlaubt sein.

Elevate-Veranstalter Bernhard Steirer © Ballguide/Martin

Besonders divers und spannend ist auch heuer das Musikprogramm, das 55 internationale und nationale Acts umfasst – darunter sind Luke Slater, Pharmakon, The Gaslamp Killer, Sonic Boom, Panda Bear und Caterina Barbieri, die im Vorjahr leider absagen musste.

Info: Tickets gibt es noch für alle Festivaltage, der Vortrag von Slavoj Žižek im Orpheum ist restlos ausverkauft. Es wird aber einen Live-Stream geben. Detaillierte Programminformation und Karten unter: elevate.at