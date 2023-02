Instagram, vor 417 Wochen, ein Porträt in Schwarz-Weiß, daneben steht: „Ich sehe eine Frau, die eher ruhig ist, weil sie nicht weiß, was sie danach in ihrem Leben erwartet. Ich war immer noch nicht ,diese Frau’, die von der Öffentlichkeit gehasst wurde. Ich war ein Künstler mit frischen Ideen. Yoko.“ Das Bild ist undatiert, aber es lässt sich mit Sicherheit sagen, dass es vor dem Jahr 1966 entstanden ist.

Es ist die Zeitrechnung der Yoko Ono ohne John Lennon, die Zeit, als die junge Japanerin ein Bild von sich hatte, das sie danach immer wieder freikratzen musste, weil es von den wüst wachsenden Erzählungen der anderen permanent überwuchert wurde: Yoko Ono, eine der wichtigsten Künstlerinnen der Fluxusbewegung.

Yoko Ono vor der Installation "Cleaning Peace" in der Kunsthalle Krems © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Wir schreiben das Jahr 1964, Ono sitzt auf einer Bühne in New York, sie ist die Herrin der Lage, aber gibt sie an das Publikum ab: Das ergreift die Chance und die dort liegende Schere. Stück für Stück schneidet es ihr die Kleider vom Leib. „Cut Piece“ ist wohl eine der eindringlichsten und feministischsten Arbeiten der 1933 in Tokio geborenen Japanerin. Erst zehn Jahre später wird Marina Abramovic mit ihrer Performance „Rhythm 0“ in ähnlicher Weise ein Publikum zur absoluten Grenzüberschreitung zwingen.

Die Konventionen der Kunst hinter sich lassen, sich kompromisslos vom abstrakten Expressionismus lösen, von der individuellen Nabelschau. Die Kunst befreien, das waren die Ansätze der Fluxus-Bewegung, die sich selbst einer strengen Definition entzog. Ono, die morgen 90 wird, schöpfte diese Freiräume bis zum Exzess aus: Performance, Konzept- und Objektkunst, Filme, Fotografie und Musik. Ihre Kunst kannte keine Grenzen, bis ihr Handlungsspielraum selbst eingegrenzt wurde: „In gewisser Weise ruinierten John und ich mit unserer Beziehung unsere Karrieren“, wird Ono viele Jahre später einmal sagen. Irgendwann hat sie damit wohl ihren Frieden gemacht, zumindest ist selbiger ein unverzichtbarer Teil in ihrem Gesamtwerk. Und das erschöpft sich nicht nur im Slogan „Imagine Peace“. Im Gegenteil: 2002 ließ sie in Venedig 100 Särge mit Olivenbäumen aufstellen – als Mahnmal gegen Gewalt. Apropos Gewalt, zumindest mit rhetorischer ist sie als Person bis heute ausgesetzt.

Bei einer Live-Performance, ebenfalls in Krems 2012 © APA

Die "Beatles-Zerstörerin"

Dass die Karriere der Beatles im Jahr 1970 zu Ende ging und die Pop-Welt in eine Schockstarre versetzte, dafür musste schnell ein Sündenbock gefunden werden. Eine einfache Erklärung für das Unfassbare; ein Narrativ, das einen Bösewicht enthielt, der willkürlich das Gute zerstörte. Das Böse war praktischerweise eine Frau und heißt natürlich Yoko Ono. Dass ihre Beziehung zu John Lennon, ihre penetrante Anwesenheit in den Studios und vor allem ihre Zwistigkeiten mit Linda McCartney zur Detonation der Fab Four geführt haben, diese Erzählung hält sich hartnäckig bis heute.

Die Beatles mit Yoko Ono und ihrem Produzenten George Martin im Studio © (c) imago images/Everett Collection (Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de)

Tatsache ist, dass sich vor allem Paul McCartney und John Lennon in völlig entgegengesetzte Richtungen entwickelten. Aber dass das musikalische Herz der Beatles zu schlagen aufhörte, ist auf ein multiples Organversagen zurückzuführen. Es ging nur noch um Egos, Eitelkeiten und Geld. Nach dem Tod von Manager Brian Epstein im Jahr 1967 hatte sich die Viererband auch finanziell vergaloppiert. Am 9. April 1970 schließlich lässt McCartney offiziell verkünden, dass er keine Aktivitäten mit den Beatles mehr plane. Das ist: The End.

Am 8. Dezember 1980 wurde John Lennon vor dem Dakota-Building in New York City von einem geistig verwirrten Fan ermordet. Bis zuletzt an Lennons Seite: Yoko Ono.