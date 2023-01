Die ganze Welt des Staunens ist im Universalmuseum Joanneum enthalten - und das Staunen zieht noch immer die Menschen an. Das 1811 von Erzherzog Johann gegründete Universalmuseum Joanneum mit derzeit 19 Museen und der Tierwelt Herberstein verzeichnet in seinem 211-jährigen Bestehen einen neuen Besucherinnenrekord. Im Jahr 2022 wurden an den unterschiedlichen Standorten in der Steiermark insgesamt exakt 1.000.186 Besucher*innen begrüßt.

Dieser Erfolg ist für die Verantwortlichen Grund zur Freude und zeigt, wie wichtig Museen auch als Bildungs- und Forschungsstätten sind. Diese erfreulichen Besucherzahlen wurden jetzt auf besondere Art und Weise gefeiert. Aus Anlass dieses Rekordes überreichten Landeshauptmann Christopher Drexler und Direktor Marko Mele dem SOS-Kinderdorf in Stübing ein ausgewähltes Besuchs- und Vermittlungspaket.

Programm für Kinder und Jugendliche

Trotz anfänglicher pandemiebedingter Einschränkungen verzeichnen die Standorte des Universalmuseums Joanneum Besuchszahlen wie vor Corona. Einige unter ihnen erzielten sogar hausinterne Höchstwerte. Die Prunkräume im Schloss Eggenberg und das Center of Science Activities – kurz CoSA – dürfen sich über das besucherreichste Jahr freuen, ebenso der Österreichische Skulpturenpark. Auch das Kunsthaus Graz ist wieder bei den Zahlen von dem ebenfalls sehr erfolgreichen Jahr 2019 angelangt.

Da die/der einmillionste Besucherin/Besucher nicht unmittelbar eruiert werden konnte, wurde den rund 80 Bewohnern und Bewohnerinnen des SOS-Kinderdorfes Stübing ein besonderes Paket überreicht. Das eigens für die Kinder und Jugendlichen ausgewählte Programm soll diese zum Erforschen und Entdecken einladen.

Landeshauptmann Christopher Drexler: „Es ist eine große Freude, dass 2022 als großes Erfolgsjahr im Universalmuseum Joanneum ausgewiesen und die Millionen-Marke geknackt werden konnte. Durch das ausgeweitete Angebot ist es im Besonderen gelungen, bei mehr Kindern und Jugendlichen unter 19 Jahren das Interesse für einen Museumsbesuch zu wecken."