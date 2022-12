Den Jahreswechsel hat er mit Familie und Freunden am Meer verbracht. Mit heute tritt Marko Mele in Graz seinen neuen Job als wissenschaftlicher Direktor in Österreichs ältestem und zweitgrößten Museum an.



Mit Ihnen wird ausgerechnet ein Archäologe zum Museumsmodernisierer. Ihr Konzept soll beim Hearing als besonders zukunftsweisend beeindruckt haben. Was haben Sie denn vor?

MARKO MELE: Grundsätzlich habe ich versucht, alle Bereiche der Museumsarbeit zusammenzuführen: Sammeln und Bewahren, Forschen, Ausstellen, Vermitteln. Eingeflossen ist, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe: große EU-Projekte über mehrere Länder. Etwa zu Themen wie Virtual Reality, Biodiversität, Archivalienforschung, Partizipation. Die Auswahlverfahren von EU-Projekten sind sehr streng, aber ich konnte viel ausprobieren, Themen neu denken. Daraus habe ich Ziele und Maßnahmen für mein Konzept abgeleitet.



Sie treten gerade an. Wann erleben wir das erste Projekt im Rahmen Ihres Konzepts?

Mein Plan ist es, zuerst in alle Häuser zu gehen, mein Konzept nochmals mit so vielen Kolleginnen und Kollegen wie möglich durchzudiskutieren. Parallel ist jetzt die Zeit der Ausschreibungen, da bietet es sich an, mit den Abteilungen gemeinsam zu überlegen, welche wir angehen wollen.



An sich ist das UMJ-Programm für 2023 fixiert. Wollen Sie noch etwas verändern?

Nein, ich habe nicht vor, da großartig einzugreifen. Gute Ausstellungen brauchen eine gewisse Vorlaufzeit und ich mag es gar nicht, auf die Schnelle etwas zu basteln. Wesentlich ist für mich 2023 die Steiermark-Schau, auch weil die Biodiversität ein Thema ist, das mich schon lange interessiert. Auch sonst gibt es einige Highlights, ich stehe hinter dem Programm und finde es gut zusammengewürfelt. Da ist von allem ein bisschen was.



Im Schnitt stemmt das UMJ 30 Sonderausstellungen pro Jahr. Soll das so bleiben?

In den letzten Jahren war es wirklich intensiv. Mir ist es wichtig, dass die vier Museumsbereiche im Gleichgewicht bleiben. Zu viel Aufmerksamkeit auf einen Bereich ist nicht optimal. Ich bitte das nicht falsch zu verstehen: Ausstellungen sind wichtig, aber es gibt auch Museumsbereiche, die weniger wahrgenommen werden. Da laufen Prozesse in den Sammlungen, in der Forschung. Ich denke, man kann auch sie sichtbar machen, vielleicht via Social Media.



Wird das mit dem aktuellen Budget alles möglich sein?

Das Budget ist, wie es ist, und wird hoffentlich in den nächsten Jahren mehr. Das wünschen sich natürlich alle. Aber ein wichtiger Punkt in meinem Konzept ist darauf zu schauen, wie wir potenziell weitere Mittel lukrieren. Kolleginnen und Kollegen mit wirklich guten Ideen auf dem Weg zu Förderungen zu unterstützen, ist mir wichtig.





Ich habe Ihren Vorgänger Wolfgang Muchitsch nach einem Ratschlag für Sie gefragt. Er sagte: möglichst große Autonomie der Abteilungen. Werden Sie das beherzigen?

Auf jeden Fall. Die Häuser sollen sich selbstständig bewegen und auf ihre eigene Klientel schauen können. Ein Punkt, der mir aber auch wichtig ist: Wir haben im Universal Museum Joanneum viele und sehr einfache Möglichkeiten, uns zu vernetzen, die sollten wir nutzen. Die gemeinsame Größe kann, auch im Hinblick auf Förderungen, Vorteile bringen. Im internationalen Wettbewerb wirkt es anders, ob man als Archäologie-Museum mit zehn Leuten auftritt oder als Universalmuseum Joanneum mit 500.



Alle Abteilungsvorstände werden bleiben?

Derzeit habe ich nur gute Erfahrungen mit allen, also ja.



Was kann das Joanneum besser, als es bisher zeigt?

Fragen Sie mich das bitte in einem Jahr.



Was fehlt dem Haus derzeit?

Ich würde mir mehr Partizipation wünschen, weil ich glaube, man kann das Haus weiter öffnen. Auch Innovation ist ein Thema. Sie passiert, wenn ein gewisses Wissen vorhanden ist und ein Umfeld geschaffen wird, in dem Neues getestet werden kann. Wir müssen die Ressourcen kriegen, um so etwas zu versuchen.



Von wem erwarten Sie diese Ressourcen?

Sie zu finden wird meine Aufgabe sein, im Rahmen der Budgets.



Wie war Ihr Weg ans UMJ?

Ich komme aus der Nähe von Ormoz, aus einem winzigen Ort namens Sredisce ob Dravi direkt an der slowenisch-kroatischen Grenze. Ich habe in Ljubljana studiert, dann in Berlin, Ljubljana und Ormoz gearbeitet. 2010 bin ich ans Joanneum und habe 2012 das erste grenzübergreifende slowenisch-österreichische EU-Projekt gemacht.



Die Stajerska, in der Sie aufgewachsen sind, war zur Gründungszeit des Joanneums ein Teil der Steiermark. Beschäftigt Sie das über die aktuellen Landesgrenzen hinweg?

Aus meiner Sicht sind sich die Menschen auf beiden Seiten der Grenze sehr ähnlich. Sie reden zwar eine andere Sprache, aber das ist eine historisch eng zusammengewachsene Region.



Aber denken Sie daran, diesen gemeinsamen Kulturraum stärker ins Blickfeld zu rücken?

Für mich ist das nicht die Priorität. Durch meine letzten Projekte habe ich ein Netzwerk von Bulgarien bis Süddeutschland aufgebaut. Mich interessiert also mehr der gesamte Donauraum.



Auch als Museumsmanager?

Ja, natürlich! Wir haben da mit den größten Museen gearbeitet, die es in diesen Regionen gibt, und das ist echt spannend. Historisch, aber auch als Raum, in dem vieles noch in Bewegung ist, besonders in der Kunstszene. Das interessiert mich mehr als nur Slowenien.



Stimmt es, dass abseits der Archäologie Ihr Herz dem Ballsport gehört?

Ja, ich bin Basketball-Fanatiker und habe auch selbst gespielt. In Graz für den ATSE.



Was hat Sie an Graz außer dem ATSE noch angezogen?

Mein Forschungsschwerpunkt war die Eisenzeit. Wir haben hier den Kultwagen aus Strettweg, die Maske aus Kleinklein, einen großen Bestand an slowenischen eisenzeitlichen Fundstellen. Graz hat da nach dem Naturhistorischen Museum in Wien die zweitwichtigste Sammlung. Das hat gezogen.



Und Sie leben jetzt in Graz?

Nein, in Leibnitz. Das ist eine schöne Gegend, und ich mag, dass ich aus dem Haus gehen kann und eine Stunde keinen Menschen treffe, wenn ich zwischen den Feldern spaziere. Da habe ich Stadt und Natur. Und dank S-Bahn und Klimaticket sind die Verbindungen fantastisch.